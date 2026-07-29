У Японії стався найпотужніший за останні 10 років землетрус: що зробило його таким незвичайним

Сильний землетрус на південному заході Японії заблокував людей усередині торгового центру та пошкодив місцеву інфраструктуру. Вчені розповіли, що саме зробило цей землетрус таким незвичайним.

У вівторок, 28 липня, на південному заході Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,8: внаслідок цього люди опинилися заблокованими в торговому центрі. Відомо, що внаслідок підземних поштовхів обвалилася частина торгового центру та була зруйнована кам'яна стіна багатовікового замку Кумамото, а понад 150 000 осіб були змушені евакуюватися, пише Live Science.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус у Японії досяг магнітуди 6,8 і стався о 16:27 за місцевим часом неподалік від міста Кумамото з населенням понад 700 000 осіб, розташованого на острові Кюсю на півдні Японії.

Внаслідок землетрусу тисячі будинків місцевих жителів залишилися без електрики, а дороги по всьому регіону зазнали пошкоджень. Відомо також, що внаслідок сейсмічної активності обвалився другий поверх торгового центру, заблокувавши покупців усередині. Деяких із них згодом евакуювали та госпіталізували. Також було оголошено короткочасне попередження про цунамі, яке скасували через годину.

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Зазначимо, що, за даними Японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу сягнула 7,1. Експерти зазначають, що вимірювання USGS та місцевого агентства відрізняються головним чином тому, що агентства повідомляють про різні типи магнітуди. Наприклад, Японія враховує локальну магнітуду, тоді як Геологічна служба США виміряла моментну магнітуду, що визначається фізичним розміром розриву розлому. Така оцінка, як відомо, дає найнадійнішу оцінку розміру землетрусу, оскільки шкали локальної магнітуди можуть втрачати точність, щойно розрив стає достатньо великим. Водночас локальна магнітуда відображає, наскільки сильно тряслася земля поблизу, а моментна магнітуда відображає загальну енергію, що вивільняється по всьому розлому.

Відомо, що Японія розташована на одному з найактивніших розломів тектонічних плит на планеті, де Філіппінська морська плита занурюється під Євразійську плиту. Цей процес відомий як субдукція і є причиною потужних землетрусів, що викликають цунамі. Зазначимо, що вчені вивчають цю сейсмічну активність протягом десятиліть.

За словами вчених, найцікавішим у останньому землетрусі є те, що він стався зовсім не на самій межі. Насправді розрив стався всередині Євразійської плити, на відстані понад 100 кілометрів від місця її стику.

Теоретик-сейсмолог з Єльського університету Джеффрі Парк зазначає, що близько 90 % усіх землетрусів відбуваються на межі плит, де постійне тертя двох плит накопичує напруження доти, доки не відбудеться розрив. Землетруси, що відбуваються далі всередині плити, трапляються рідше, а тому менш вивчені. Вчені вважають, що напруження, яке передається через плиту, здатне активувати старі, "сплячі" розломи далеко від межі, яка його спричинила.

Пар також зазначає, що під час останнього землетрусу розлом змістився таким чином, що це вказує на горизонтальний розрив плити внаслідок субдукції, яка відбувається під кутом.

У вівторок розрив залишився повністю на суші, тому він ніколи не підняв морське дно, як це відбувається під час землетрусів у прибережних водах. Саме тому ризик цунамі залишався низьким. Втім, землетрус на суші не виключає автоматично небезпеки: якщо поштовх спричинить зсув, який обрушиться в море, це саме по собі може викликати цунамі.

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