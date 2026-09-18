Ядерні випробування КНДР розбудили щось під землею: землетруси не припиняються вже 8 років

КНДР провела щонайменше шість масштабних підземних випробувань ядерної зброї на секретному полігоні Пхунгері. Він розташований під горою Мантап у прибережній провінції Хамгьон-Пукто.

Це сталося ще у 2017 році, коли сейсмологи з Геологічної служби США зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,3. Незважаючи на це, відгомони тих вибухів і нові підземні поштовхи тривають і донині, пише Gizmodo.

Група дослідників із трьох китайських університетів зафіксувала відновлення сейсмічної активності вздовж кількох розломів, які раніше були спокійними, в околицях гори Мантап. Поштовхи почалися 23 вересня 2017 року й тривали до травня 2025 року. Це був останній місяць, коли група збирала дані для свого дослідження.

"Поступове зростання як частоти землетрусів, так і швидкості вивільнення сейсмічного моменту свідчить про те, що земна кора не повернулася до стану рівноваги після останнього вибуху", — зазначають дослідники у своїй новій роботі, опублікованій у журналі Science.

Натомість сейсмічна активність "поступово поширювалася у міру активізації вже існуючих розломів".

Потужність ядерного заряду, який КНДР випробувала у вересні 2017 року, оцінюється в діапазоні від 100 до 250 кілотонн у тротиловому еквіваленті, що щонайменше в 10 разів перевищує потужність атомної бомби, скинутої США на Хіросіму наприкінці Другої світової війни.

Головний автор дослідження, геофізик Сінлі Фань (Xingli Fan) із Ключової лабораторії методів дослідження Землі та інформаційних технологій при Технологічному університеті Ченду, разом зі своєю командою проаналізував сейсмічні дані, отримані з датчиків у Китаї та Південній Кореї, щоб краще зрозуміти наслідки цього випробування.

Хоча зв’язок між підземними ядерними випробуваннями та сейсмічною активністю відомий ще з часів холодної війни, ситуація у північно-східній провінції КНДР суттєво відрізняється від попередніх випадків.

Однак, подібно до кіл на воді, ці явища зазвичай обмежувалися днями або тижнями, що безпосередньо слідували за вибухом, і локалізувалися в безпосередній близькості від епіцентру. Крім того, сейсмічна ситуація майже завжди швидко поверталася до норми.

Отже, зростання сейсмічної активності в районі гори Мантап є аномалією для випробувань такого роду. Це має серйозні наслідки не лише для забезпечення сейсмічної безпеки в регіоні, а й для процесів моніторингу та верифікації в рамках Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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