За останні 175 років нічого подібного не спостерігалося: в Атлантиці зникли урагани

Метеорологи вважають, що сезон ураганів в Атлантиці досяг незвичайного рівня — подібної ситуації не спостерігалося щонайменше 175 років.

Сезон ураганів в Атлантиці встановив новий рекорд — у 2026 році в Атлантичному океані не було зафіксовано жодного урагану. Метеорологи зазначають, що це найпізніший термін з початку року, коли жоден тропічний циклон так і не зміг досягти сили урагану, пише Daily Mail.

Останні 175 років, починаючи з 1851 року, вчені ведуть облік ураганів. Хоча ці дані є неповними, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомило, що востаннє перший ураган сезону формувався так пізно у 1941 році.

За словами дослідників, сьогодні в Атлантиці спостерігається лише одне атмосферне збурення, яке зрештою може перерости в тропічний циклон. Однак ймовірність його формування до наступного тижня становить лише 40%.

Отже, 2026 рік не просто встановив рекорд за відсутністю ураганів в Атлантиці — цьогорічний сезон став неймовірно спокійним, оскільки встановив новий історичний максимум. Завдяки цьому мільйони мешканців регіонів, що піддаються ризику ураганів, уникнули небезпеки та збитків.

Вчені не знають напевно, чому саме це сталося, але вважають, що такий спокійний сезон зумовлений рекордним Ель-Ніньо, що виник у 2026 році в Тихому океані. Експерти вважають, що це явище може вплинути й на сезон штормів 2027 року.

Відомо, що Ель-Ніньйо спричиняє нагрівання Тихого океану, що призводить до зміни погодних умов у всьому світі. Водночас в Атлантиці він перешкоджає формуванню ураганів, охолоджуючи океан і створюючи сильні вітри, які руйнують циклони.

За словами метеоролога Пола Пастелока, цікаво, що атмосферні наслідки зберігаються навіть після того, як Ель-Ніньо йде на спад. Імовірно, ми можемо відчувати вплив цього Ель-Ніньо аж до 2027 року.

Зазначимо, що сезон ураганів в Атлантиці триває з 1 червня по 30 листопада — простіше кажучи, залишається ще понад два місяці, протягом яких активність штормів може зрости. Однак експерти зазначають, що ситуація у 2026 році стає безпрецедентною: океанічні умови практично не дозволяють потужним грозовим системам зберігати свою структуру та перетворюватися на циклони.

В середньому 16 вересня — це день, коли в Атлантиці формується дев’ятий за рахунком іменний шторм. Наразі сформувалися лише п'ять: "Артур", "Берта", "Крістобаль", "Доллі" та "Едуард". Крім того, на 16 вересня зазвичай припадає й формування четвертого урагану — більшість із них, як правило, загрожують східному узбережжю США, Карибському басейну та узбережжю Мексиканської затоки. Однак у 2026 році жодного урагану так і не виникло.

Інші новини науки