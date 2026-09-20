Міф про Парфенон нарешті розвінчано через 2000 років: оптичної ілюзії не існує

У недавньому дослідженні вченим вдалося розвінчати один із найстійкіших міфів Стародавньої Греції — архітектори не викривляли лінії храму, щоб створити ілюзію їхньої прямолінійності.

Понад 2000 років вважалося, що знамениті вигини Парфенона були задумані для створення оптичної ілюзії, щоб храм здавався ідеально прямим. Тепер, у новому дослідженні, через тисячоліття, математик з Оксфорда розвінчав один із найстійкіших міфів Стародавньої Греції, пише Daily Mail.

За словами професора Алена Горіелі з Оксфордського університету, він застосував методи геометрії, інженерії та науки про зорове сприйняття, щоб перевірити стародавній міф. Математику так і не вдалося виявити жодних доказів існування передбачуваної оптичної ілюзії. Вчений вважає, що архітектурні особливості Парфенона, ймовірно, є не більше ніж наслідком архітектурних традицій того часу, а не результатом складного оптичного розрахунку. Таким чином вченому вдалося спростувати один із найдавніших і найпоширеніших архітектурних міфів.

Парфенон часто вважають вершиною мистецтва створення оптичних ілюзій — припускалося, що вигини храму та тонкі архітектурні нюанси мали на меті обіграти особливості людського зору. Однак історичні та наукові дані не можуть підтвердити цю теорію.

На думку професора Горіелі, міф про оптичну ілюзію бере свій початок у працях римського архітектора та інженера I століття Вітрувія, який писав про Парфенон через чотири століття після завершення його будівництва. Архітектор стверджував, що незначні вигини основ, на яких стоять колони, були зроблені спеціально для того, щоб компенсувати зорову ілюзію провисання прямих ліній.

Виміри показують, що сторони основи не є горизонтальними, а утворюють пологу дугу, яка піднімається в центрі на 6 см. На думку стародавнього архітектора, це виправляє ілюзію, внаслідок якої основа здавалася б прогнутою посередині. У новому дослідженні професор Горіелі провів власні розрахунки й виявив, що ілюзія провисання взагалі не існує.

Вітрувій також стверджував, що потовщення на колонах храму покликані коригувати оптичну ілюзію, через яку колони здавалися вужчими в середній частині. Результати нового аналізу професора Горіелі показують, що потовщення колон становить усього 18 міліметрів — це фактично непомітно для неозброєного ока. Математик вважає, що однією з причин такої кривизни може бути невеликий ухил, який сприяє стоку води та запобігає утворенню калюж біля основи колон.

Зазначимо, що загалом математик проаналізував 12 гіпотез щодо оптичних поправок і дійшов висновку, що деякі з них є незначними, а інші — просто не підтверджуються. Таким чином, професор Горієлі зміг розвінчати один із найдавніших міфів в історії людства про те, що Парфенон був майстерно спроектований із використанням різних вигнутих форм та особливих розмірів для корекції зорових ілюзій, щоб будівля здавалася прямою та правильною.

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