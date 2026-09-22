У Японії виявлено новий для науки вид "кіборгів": пластик вплевся в їхній скелет (фото)

На субтропічному пляжі на японському острові виявлено неймовірний новий вид — результат поєднання пластику та коралів.

Вчені досліджували пляжі субтропічного японського острова Окінава, коли несподівано натрапили на щось незвичайне — яскраво забарвлені фрагменти коралів. Далі зразки дослідили в лабораторії й зробили вражаюче відкриття: яскраві вкраплення виявилися пластиком, який розплавився й намертво вплавився в сам скелет коралових фрагментів, пише IFLScience.

Новий гібридний вид отримав назву "пластикорал", і вчені вважають, що він може чинити негативний вплив на місцеву екосистему, виділяючи хімічні речовини у морську воду. Зазначимо, що нова робота вчених доповнює дослідження в новій галузі, присвяченій так званим "пластигломератам" — сумішам осадових порід та інших природних матеріалів, скріплених пластиком. Більше того, вчені пропонують розглядати їх як геологічний маркер епохи антропоцену.

Вчені вважають, що пластикорали виникли внаслідок спалювання пластику на пляжах: розплавлені полімери з’єднувалися з мертвими коралами. Зазначимо, що це не вперше, коли пластик виявляють у поєднанні з природними утвореннями.

У міру того, як частинки пластику будуть вимиватися назад в океан, вони, ймовірно, виділятимуть хімічні речовини в навколишнє середовище Фото: Marine Pollution Bulletin

Наприклад, у 2023 році вчені з Федерального університету Парани виявили "пластикові гірські породи" на віддаленому вулканічному острові біля узбережжя Бразилії. Тоді вони припустили, що пластигломерати утворилися, коли під впливом вулканічної активності пластик розплавився й проник у пористі осадові породи.

За словами геолога Фернанди Авелар Сантос, це відкриття є водночас і чимось новим, і чимось неймовірно лякаючим, оскільки свідчить про те, що забруднення пластиком уже поширилося на геологію. Автори припускають, що в даному випадку джерелом пластику стали викинуті рибальські сітки, які течії винесли на берег.

Того ж року інша група дослідників виявила пластигломерати різних типів на віддаленому індонезійському острові в Яванському морі. У ході дослідження вчені виявили:

пластикрасти — пластикові скоринки, що вкривають морські скелі;

пластитари — пластик, вмурований у смолисті відкладення в припливно-відливній зоні;

піропластики, подібні до тих, що були виявлені на японських пляжах.

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