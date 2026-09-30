Гигантский купол-губку в Бразилии запечатлели из космоса: тайно питает местные горячие источники

На спутниковом снимке запечатлен купол Калдас-Новас, который работает как гигантская губка — впитывает воду и питает местные горячие источники.

Купол Калдас-Новас — монолитное образование длиной около 19 километров, возвышающееся над ландшафтом бразильского штата Гояс. Известно, что эта структура работает подобно гигантской губке — впитывает воду и за счет этого питает горячие источники, расположенные неподалеку, пишет Live Science.

В 2025 году это невероятное образование в Бразилии запечатлели из космоса. На впечатляющем спутниковом снимке виден огромный купол, напоминающий по своей структуре губку и возвышающийся над центральной частью Бразилии. Ученые отмечают, что этот темный монолит и покрывающий его уникальный биом играют ключевую роль в существовании знаменитых местных горячих источников.

По данным проекта NASA Earth Observatory, длина этого овального образования достигает около 19 километров, а ширина — около 12 километров. Оно также известно как купол Калдас-Новас и расположено на юго-востоке штата Гояс и возвышается на 300 метров над окружающей местностью, хотя из-за оптической иллюзии, известной как инверсия рельефа, наблюдателям может казаться, что возвышенность — это чашеобразная впадина.

Ученые полагают, что возраст этого объекта составляет не менее 600 миллионов лет, а свое название он получил от близ расположенного города Калдас-Новас. Отметим, что город также виден на спутниковом снимке: он зажат между темно-зеленым куполом и озером Корумба. Население города составляет около 100 000 человек, однако ежегодно это место посещают сотни тысяч туристов — многие из них приезжают сюда ради купания в горячих источниках.

Известно, что купол покрыт саванной под названием Серрадо — этот биом занимает около четверти территории Бразилии и является вторым по распространенности в Южной Америке, уступая лишь тропическим лесам. Серрадо представляет собой тропическую саванну — этот биом отличается гораздо большим экологическим разнообразием, чем большинство саванн, и часто описывается как сочетание редколесья, лугов и водно-болотных угодий.

Предыдущие исследования показали, что купол Серрадо активно впитывает дождевую воду, благодаря чему купол буквально превращается в гигантскую губку. Далее собранная влага просачивается сквозь внутреннюю структуру монолита, пополняя подземные водоносные горизонты, которые обеспечивают постоянный приток теплой воды к расположенным неподалеку горячим источникам — даже в сухой сезон.

Отметим, что в отличие от большинства термальных курортов, горячие источники в окрестностях Калдас-Новас не связаны с вулканической активностью. Вода в глубоких разломах горных пород нагревается за счет естественного повышения температуры недр Земли, прежде чем в конце концов вернется обратно на поверхность.

Ранее считалось, этот монолит возник в результате древнего процесса, при котором расплавленная порода прорывалась сквозь земную кору. Однако в 2021 году ученые выяснили, что эта структура, вероятнее всего, сформировалась в результате иных геологических процессов.

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