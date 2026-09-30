Найдены самые необычные горбатые коты в мире: живут в Аравийском море и поют уникальную песню

Исследователи обнаружили, что одна из самых необычных популяций горбатых китов в мире исполняет песню, уникальную для Аравийского моря — ученые считают, это совершенно новый подвид морских гигантов.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для крупнейших морских обитателей в истории Земли — китов. Ученые любят все классифицировать и раскладывать по полочкам, но природа порой может нас удивлять — исследователям постоянно удается открывать новые виды. В их число недавно попал и новый тип горбатого кита, который ранее скрывался у всех на виду, пишет IFLScience.

В новом исследовании, проведенном Обществом охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society) и Обществом охраны окружающей среды Омана (Environment Society of Oman), ученые обнаружили, что горбатые киты Аравийского моря генетически отличаются от трех уже признанных подвидов этого вида.

Некоторые специалисты считают популяцию горбатых китов Аравийского моря самой необычной в мире, поскольку морские гиганты предпочитают круглый год оставаться в тропических и субтропических водах, избегая масштабных миграций, характерных для других популяций. Но даже это еще не все: эти горбачи также исполняют песню, которую не слышишь больше нигде, кроме как в Аравийском море. Теперь, в новом исследовании, ученые, похоже, впервые в истории получили генетические доказательства того, что популяция является отдельным подвидом.

В ходе исследования ученые собрали образцы генетических образцов этих китов. Затем ученые сравнили полученные образцы с данными о горбатых китах из других районов Мирового океана, сформировав массив данных, охватывающий 2285 особей.

Отметим, что на сегодня официально признаны лишь три подвида горбатых китов:

североатлантические (Megaptera novaeangliae novaeangliae);

южнополушарный (Megaptera novaeangliae australis);

северотихоокеанский (Megaptera novaeangliae kuzira).

Теперь, как считают ученые, к этому списку может добавиться четвертый подвид — горбатый кит Аравийского моря (Megaptera novaeangliae indica).

Хотя решение об официальном признании нового подвида морских млекопитающих принимает Комитет по таксономии Общества изучения морских млекопитающих (Society for Marine Mammalogy), полученные результаты подтверждают обоснованность такого выделения.

Результаты новой работы ученых демонстрируют высокий уровень генетических различий между китами Аравийского моря и их сородичами из других регионов Земли. Более того, новое открытие проливает свет на популяцию, которая, по словам ученых, долгое время оставалась загадкой для научного сообщества.

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