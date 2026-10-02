Загадкове випромінювання надійшло з відстані 6 млрд світлових років: виявлено несподіване джерело (фото)

Астрономи змогли виявити джерело незвичайного рентгенівського випромінювання. Цей об’єкт має найпотужніше магнітне поле у Всесвіті.

З моменту запуску космічного телескопа Einstein Probe у січні 2024 року астрономи виявили сотні загадкових спалахів рентгенівського випромінювання. Джерело цих явищ, які отримали назву швидкі рентгенівські транзієнти, було невідомим. Але джерело однієї такої події вчені все ж виявили. Виявилося, що сталося зіткнення надзвичайно щільних зоряних залишків, у результаті якого з’явився об’єкт із найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Science Bulletin, пише IFLScience.

Швидкий рентгенівський транзиент, який отримав назву EP250704a, астрономи дослідили за допомогою наземного телескопа VLT, а також кількох космічних обсерваторій. Вчені припускали, що його джерелом є вибух наднової, внаслідок якого загинула масивна зірка.

Астрономи виявили короткий гамма-спалах (дуже потужний викид гамма-випромінювання, який відбувається, зокрема, під час вибуху наднової) тривалістю 0,5 секунди. Але такі короткі гамма-спалахи частіше пов’язують із зіткненням нейтронних зірок. Це надзвичайно щільні залишки масивних зірок, які загинули. Маса нейтронної зірки більша за масу Сонця, але вона зосереджена у сфері діаметром приблизно 20 км. Тому нейтронні зірки поступаються за щільністю лише чорним дірам.

Виявилося, що сталося зіткнення надзвичайно щільних зоряних залишків, у результаті якого з"явився об"єкт із найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті Фото: ESO

Під час зіткнення двох нейтронних зірок у просторі поширюються гравітаційні хвилі. Випромінювання, що супроводжує ці події, дозволяє побачити, що залишається після зіткнення. Рентгенівське випромінювання, що супроводжувало подію EP250704a, тривало майже 10 хвилин.

Спочатку вчені шукали сліди наднової: такі вибухи зазвичай пов’язують із тривалішими гамма-спалахами, але вони також можуть генерувати рентгенівське випромінювання тривалої дії.

Однак дослідження показало, що джерелом загадкового випромінювання є зіткнення нейтронних зірок, яке відбулося на відстані приблизно 6 мільярдів світлових років від нас. Тобто випромінювання виникло 6 мільярдів років тому, задовго до появи Сонця та Сонячної системи.

При цьому, як вважають вчені, в результаті зіткнення утворилася нова нейтронна зірка особливого типу — магнетар. Ці нейтронні зірки мають найпотужніше магнітне поле у Всесвіті.

Вчені сподіваються виявити ще багато подібних подій, щоб краще зрозуміти, як часто в результаті злиття нейтронних зірок утворюються магнетари.

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