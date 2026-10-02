Лід на північному полюсі Марса підготував сюрприз: є шанс знайти інопланетян

Водяний лід у північному полярному регіоні Червоної планети виявився набагато чистішим, ніж припускали вчені. Там може приховуватися позаземне життя.

Лід на Марсі зберігає цінні свідчення про древній клімат. Їхнє вивчення може допомогти з’ясувати, чи існує на Червоній планеті життя зараз або чи існувало воно в минулому. Виявилося, що водяний лід на північному полюсі планети містить набагато менше пилу, ніж вважали вчені. Дослідження опубліковано в журналі npj Space Exploration, пише Sci News.

Планетологи використали дані посадкового модуля NASA "Фенікс", а також орбітальних апаратів "Mars Express" Європейського космічного агентства та "Mars Reconnaissance Orbiter" (NASA) для оцінки чистоти водяного льоду в північному полярному регіоні Марса.

Вчені використали фізичну модель, спочатку розроблену для земного льоду, і застосували її до даних, отриманих із різних точок у північній полярній області Марса.

Виявилося, що водяний лід набагато чистіший, ніж передбачалося раніше. Отримані результати вказують на те, що структура водяного льоду в північному полярному регіоні Марса складається з декількох шарів: шари з великою кількістю пилу чергуються з шарами чистішого льоду. Щозими поверх основного льоду утворюється наповнений пилом шар інею, який влітку зникає, оголюючи більш древній і чистий лід. Попередні дослідження показували, що верхній шар водяного льоду містить 25 % пилу за масою, але нові дані показали, що він містить лише 3 %.

Ці шари льоду містять важливі відомості про древній клімат Марса. Вважається, що тисячі років тому лід утворювався внаслідок снігопадів.

Вчені вважають, що шари пилу та льоду можуть створювати умови для існування життя на Марсі. Темні шари льоду, що містять більше пилу, здатні утримувати сонячне світло та сприяти утворенню всередині льоду резервуарів із талої води.

У таких резервуарах можуть бути умови для існування позаземних мікроорганізмів. На Землі в таких резервуарах із талої води всередині льоду влітку можна виявити активне мікробне життя. Взимку рідка вода замерзає, і мікроорганізми переходять у стан сплячки до наступного літа. Якщо життя може існувати в подібних умовах на Землі, то, можливо, на Марсі воно також є і існувало в минулому. Щоб це з’ясувати, необхідні подальші дослідження водяного льоду в північному полярному регіоні Червоної планети.

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