Новий рік на Марсі: на планеті віком близько 5 млрд років розпочався лише 39-й рік

30 вересня на Червоній планеті розпочався 39-й марсіанський рік. І це звучить дуже дивно, зважаючи на те, що Марс існує вже понад 4,5 мільярда років.

Марс, як і інші планети Сонячної системи, утворився навколо Сонця понад 4,5 мільярда років тому. Але 30 вересня 2026 року на Червоній планеті офіційно розпочався 39-й марсіанський рік. Чому так? З цим пов’язана цікава історія, пише Astronomy Now.

Як і на Землі, на Червоній планеті є свої марсіанські доби, які називаються "сол", але тривають вони 24 години 39 хвилин. Також на Марсі є свої весна, зима, осінь і літо, хоча вони також відрізняються від земних. І, звісно, у Червоної планети є свої марсіанські роки. Один такий рік триває 687 земних діб.

Це означає, що дата марсіанського Нового року постійно зміщується відносно земного календаря. Попередній Новий рік на Марсі настав 12 листопада 2024 року, цьогорічний — 30 вересня 2026 року, а 40-й марсіанський Новий рік настане 17 серпня 2028 року.

Новий рік на Марсі пов'язаний зі зміною пір року. Астрономи визначили початком нового року на Марсі весняне рівнодення у Північній півкулі планети, коли тривалість дня і ночі приблизно однакова.

Навіщо взагалі астрономи вирішили "святкувати" Новий рік на Марсі? Справа в тому, що їм був потрібен простий спосіб систематизації спостережень за Червоною планетою, які проводилися в різні марсіанські роки. Тому було прийнято рішення, що перший рік на Марсі розпочався з марсіанського весняного рівнодення 11 квітня 1955 року. Це був цілком випадковий вибір. Новий рік на Марсі міг починатися й в інший час, але обрано було саме цю дату. Відповідно, з того часу минуло вже 38 марсіанських років, а 30 вересня розпочався 39-й рік на Марсі.

Але як астрономи рахують роки на Марсі, які були до першого року? На Землі існує поділ на роки нашої ери, тобто з точки відліку минуло вже 2026 років, та роки до нашої ери. Але в нашому календарі немає нульового року: є перший рік до нашої ери та перший рік нашої ери.

У випадку з Марсом ситуація інша: там є нульовий рік. А до нього були мінус перший, мінус другий рік і так далі. Зараз астрономи використовують марсіанський календар, у якому найранішою датою є мінус 183 рік. Це відповідає 1610 року нашої ери, коли Галілео Галілей першим спрямував свій телескоп на Марс.

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