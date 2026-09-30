Новый год на Марсе: на планете возрастом около 5 млрд лет начался всего 39-й год

30 сентября на Красной планете начался 39-й марсианский год. И это очень странно звучит, учитывая то, что Марс существует более 4,5 миллиарда лет.

Марс, как и другие планеты Солнечной системы, сформировался вокруг Солнца более 4,5 миллиарда лет назад. Но 30 сентября 2026 года на Красной планете официально начался 39-й марсианский год. Почему так? С этим связана интересная история, пишет Astronomy Now.

Как и у Земли, у Красной планеты есть свои марсианские сутки, которые называются сол, но продолжаются они 24 часа 39 минут. Также на Марсе есть свои весна, зима, осень и лето, хотя они также отличаются от земных. И конечно же у Красной планеты есть свои марсианские годы. Один такой год длится 687 земных суток.

Это означает, что дата марсианского Нового года постоянно смещается относительно земного календаря. Предыдущий Новый год на Марсе наступил 12 ноября 2024 года, нынешний — 30 сентября 2026 года, а 40-й марсианский Новый год наступит 17 августа 2028 года.

Новый год на Марсе привязан к смене сезонов. Астрономы выбрали моментом начала нового года на Марсе весеннее равноденствие в Северном полушарии планеты, когда длительность дня и ночи примерно равна.

Зачем вообще астрономы придумали "отмечать" Новый год на Марсе? Дело в том, что им нужен был простой способ систематизации наблюдений за Красной планетой, которые проводились в разные марсианские годы. Поэтому было принято решение, что первый год на Марсе начался с марсианского весеннего равноденствия 11 апреля 1955 года. Это был совершенно случайный выбор. Новый год на Марсе мог начинаться и в другое время, но выбрана была именно эта дата. Соответственно с тех пор прошло уже 38 марсианских лет, а 30 сентября начался 39-й год на Марсе.

Но как астрономы считают годы на Марсе, которые были до первого года? На Земле существует разделение на годы нашей эры, то есть прошло уже 2026 лет с точки отсчета, и годы до нашей эры. Но в нашем календаре нет нулевого года: есть первый год до нашей эры и первый год нашей эры.

В случае с Марсом ситуация обстоит иначе: там есть нулевой год. А до него были минус первый, минус второй год и так далее. Сейчас астрономы используют марсианский календарь, в котором самой ранней датой является минус 183 год. Это соответствует 1610 году нашей эры, когда Галилео Галилей первым направил свой телескоп на Марс.

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