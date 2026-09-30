Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта (фото)

Археологи обнаружили в Марокко сложную оборонительную стену возрастом 4000 лет. Она защищала процветающее земледельческое поселение.

Археологический памятник Oued Beht в Марокко представляет собой остатки крупного земледельческое поселения. Именно там археологи обнаружили древнейшую оборонительную систему в Северной Африке за пределами Египта. Ее возраст оценивается в примерно 4000 лет. Это открытие указывает на то, что древние сообщества, обитающие в Магрибе, были более развиты, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Libyan Studies, пишет Live Science.

Магриб – это регион Северной Африки к западу от Египта, где сейчас находятся такие страны как Ливия, Тунис, Алжир, Мавритания и Марокко. Древнее поселение Oued Beht располагалось примерно в 80 километрах к востоку от столицы Марокко, города Рабат.

Археологи обнаружили сложное оборонительное сооружение, состоящее из рвов и валов, которое защищало древнее поселение и было построено примерно 4000 лет назад. Ученые говорят, что в этом регионе Африки еще никогда не находили оборонительных сооружений таких масштабов.

Археологи обнаружили сложное оборонительное сооружение, состоящее из рвов и валов, которое защищало древнее поселение и было построено примерно 4000 лет назад Фото: Live Science

Ключевым элементом оборонительной системы являются несколько стен, в частности, хорошо укрепленная стена с южной стороны поселения. По мнению археологов, основание этой стены было создано из глины, золы, ила и камней.

Наличие оборонительной стены у указывает на то, что это поселение нуждалось в защите, а значит было очень ценным в ту эпоху. Предполагается, что это был крупный земледельческий центр, где занимались животноводством, выращивали сельскохозяйственные культуры и находились крупные хранилища для зерна. Десятки таких хранилищ, представляющих собой ямы в земле, были обнаружены археологами. Из-за того, что таких хранилищ много, ученые предположили, что их вместимость значительно превышала потребности местного населения. Это значит, что поселение обеспечивало едой население прилегающей обширной территории.

На этом месте находилось древнее земледельческое поселение Фото: Live Science

Пока неясно от кого именно хотели защититься жители поселения, создавшие оборонительные сооружения. Может быть, как считают ученые, древние люди хотели защитить поселение не от внешних захватчиков, а от соседей, ведь тогда выросла конкуренция за землю и ресурсы.

Новое открытие дает возможность лучше понять далекое прошлое Магриба. Оно указывает на то, что общины северо-западного Магриба во втором тысячелетии до нашей эры были способны строить масштабные и сложные сооружения, о которых ранее ничего не было известно.

Это открытие указывает на более высокий уровень развития древних народов Северной Африки, чем предполагалось, говорят ученые.

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