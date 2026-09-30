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Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта (фото)

Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта
Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта | Фото: Live Science

Археологи обнаружили в Марокко сложную оборонительную стену возрастом 4000 лет. Она защищала процветающее земледельческое поселение.

Археологический памятник Oued Beht в Марокко представляет собой остатки крупного земледельческое поселения. Именно там археологи обнаружили древнейшую оборонительную систему в Северной Африке за пределами Египта. Ее возраст оценивается в примерно 4000 лет. Это открытие указывает на то, что древние сообщества, обитающие в Магрибе, были более развиты, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Libyan Studies, пишет Live Science.

Магриб – это регион Северной Африки к западу от Египта, где сейчас находятся такие страны как Ливия, Тунис, Алжир, Мавритания и Марокко. Древнее поселение Oued Beht располагалось примерно в 80 километрах к востоку от столицы Марокко, города Рабат.

Археологи обнаружили сложное оборонительное сооружение, состоящее из рвов и валов, которое защищало древнее поселение и было построено примерно 4000 лет назад. Ученые говорят, что в этом регионе Африки еще никогда не находили оборонительных сооружений таких масштабов.

Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта
Археологи обнаружили сложное оборонительное сооружение, состоящее из рвов и валов, которое защищало древнее поселение и было построено примерно 4000 лет назад
Фото: Live Science

Ключевым элементом оборонительной системы являются несколько стен, в частности, хорошо укрепленная стена с южной стороны поселения. По мнению археологов, основание этой стены было создано из глины, золы, ила и камней.

Наличие оборонительной стены у указывает на то, что это поселение нуждалось в защите, а значит было очень ценным в ту эпоху. Предполагается, что это был крупный земледельческий центр, где занимались животноводством, выращивали сельскохозяйственные культуры и находились крупные хранилища для зерна. Десятки таких хранилищ, представляющих собой ямы в земле, были обнаружены археологами. Из-за того, что таких хранилищ много, ученые предположили, что их вместимость значительно превышала потребности местного населения. Это значит, что поселение обеспечивало едой население прилегающей обширной территории.

Археологи обнаружили самую старую оборонительную стену в Африке за пределами Египта
На этом месте находилось древнее земледельческое поселение
Фото: Live Science

Пока неясно от кого именно хотели защититься жители поселения, создавшие оборонительные сооружения. Может быть, как считают ученые, древние люди хотели защитить поселение не от внешних захватчиков, а от соседей, ведь тогда выросла конкуренция за землю и ресурсы.

Новое открытие дает возможность лучше понять далекое прошлое Магриба. Оно указывает на то, что общины северо-западного Магриба во втором тысячелетии до нашей эры были способны строить масштабные и сложные сооружения, о которых ранее ничего не было известно.

Это открытие указывает на более высокий уровень развития древних народов Северной Африки, чем предполагалось, говорят ученые.

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