Что на самом деле произошло после того, как Черная смерть забрала жизни миллионов людей

Исследование показывает, что чума вновь и вновь возвращалась в различные регионы Европы спустя сотни лет.

Черная смерть — это вторая и самая разрушительная пандемия чумы в истории человечества, которая охватила Европу в период с 1347 по 1353 год. По разным оценкам, болезнь унесла жизни от 75 до 200 миллионов человек, уничтожив от 30% до 60% населения Европы. Возбудителем болезни стала бактерия Yersinia pestis, известная как чумная палочка, переносчиками которой являлись блохи, обитавшие на грызунах. Ученые выяснили, что история этой болезни растянулась на несколько столетий. Новые данные показали, как чума вновь и вновь возвращалась в различные регионы Европы вплоть до XVIII века. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет ScienceAlert.

Ученые применили новый метод сопоставления геномов чумной палочки с историческими вспышками болезни, используя дополнительные данные о филогенетическом древе бактерии Yersinia pestis для точного определения времени и места появления различных штаммов. В результате были обнаружены свидетельства неоднократного возвращения чумы в разные регионы Европы в течение нескольких столетий после завершения смертоносной пандемии.

Исследователи реконструировали и проанализировали геномы бактерии Yersinia pestis, полученных из образцов, найденных в ходе археологических раскопок на территории Эстонии, Англии, Нидерландов и Швейцарии. Ученые объединили традиционное радиоуглеродное датирование с данными генетической хронологии, историческими архивами и местными записями о смертности людей.

Благодаря этому ученым удалось определить время нового распространения чумной палочки в разных регионах Европы. Одним из главных открытий стало обнаружение значительной диверсификации генеалогических линий бактерии Yersinia pestis в период между 1450 и 1500 годами. Вероятно, именно тогда сформировались новые природные резервуары чумы среди грызунов.

Исследователи также указывают на возможную связь с масштабной засухой в Европе, которая возникла примерно в тот же период. Неблагоприятные условия могли спровоцировать массовую гибель диких грызунов или заставить их мигрировать ближе к человеческим поселениям, способствуя распространению чумы.

Ученые обнаружили, что вспышки чумы возникали и во время Тридцатилетней войны (1618–1648 годы), а также Северной войны (1700–1721 годы). Исследователи считают, что массовые перемещения людей, армий или беженцев, способствовали распространению чумы в Европе спустя столетия после Черной смерти.

Результаты исследования позволяют лучше понять, как болезни, которые передаются от животных к человеку, развиваются с течением времени, в данном случае на протяжении нескольких столетий.

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