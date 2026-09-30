Инопланетяне могут жить на планете, расположенной близко к нам: что обнаружили ученые

Ученые предполагают, что каменистая планета класса суперземля может быть обитаемой.

Астрономы провели исследование планеты LHS 1140b, обнаруженной 9 лет назад, в 48 световых годах от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам. Ученые обнаружили утечки гелия, что указывает на существование стабильной атмосферы. При этом планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит там может существовать внеземная жизнь. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Phys.

Каменистая планета LHS 1140b относится к классу суперземля. Ученые считают, что она имеет твердую поверхность и новые данные указывают на то, что она имеет стабильную атмосферу. Астрономам лишь во второй раз удалось обнаружить хотя бы намек на наличие атмосферы у планеты, напоминающей Землю.

LHS 1140b вращается вокруг звезды класса красный карлик, масса которой составляет примерно 20% массы Солнца и яркость звезды примерно в 300 меньше. По оценкам ученых, планета LHS 1140b примерно в 1,7 раза больше Земли по размеру и имеет примерно в 5 раз большую массу.

Но самое главное планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит там есть условия для существования внеземной жизни. Ученые считают, что температура на планете позволяет существовать воде в жидком виде. А это один из главных компонентов жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Дальнейшие исследования позволят ученым лучше понять, из чего состоит атмосфера этой планеты и подтвердить или опровергнуть наличие жидкой воды.

Химический состав атмосферы отражает совокупное влияние геологических и химических процессов планете, а также может показать свидетельства существования потенциальной жизни.

Ученые говорят, что они не утверждают, что на планете LHS 1140b есть жизнь, но потенциально она может там быть. По крайней мере многие условия для этого, как предполагается есть.

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