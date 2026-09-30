Інопланетяни можуть жити на планеті, розташованій неподалік від нас: що виявили вчені

Вчені припускають, що кам’яниста планета класу суперземля може бути придатною для життя.

Астрономи провели дослідження планети LHS 1140b, виявленої 9 років тому на відстані 48 світлових років від нас, що за космічними мірками вважається близькою відстанню. Вчені виявили витоки гелію, що вказує на існування стабільної атмосфери. При цьому планета перебуває в зоні придатності для життя своєї зірки, а отже, там може існувати позаземне життя. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Phys.

Скеляста планета LHS 1140b належить до класу суперземля. Вчені вважають, що вона має тверду поверхню, а нові дані вказують на те, що вона має стабільну атмосферу. Астрономам лише вдруге вдалося виявити хоча б натяк на наявність атмосфери у планети, схожої на Землю.

LHS 1140b обертається навколо зірки класу червоний карлик, маса якої становить приблизно 20 % маси Сонця, а яскравість — приблизно у 300 разів менша. За оцінками вчених, планета LHS 1140b приблизно в 1,7 рази більша за Землю за розміром і має приблизно в 5 разів більшу масу.

Але найголовніше — планета знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки, а отже, там є умови для існування позаземного життя. Вчені вважають, що температура на планеті дозволяє воді існувати в рідкому стані. А це один із головних компонентів життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Подальші дослідження дадуть змогу вченим краще зрозуміти, з чого складається атмосфера цієї планети, та підтвердити або спростувати наявність рідкої води.

Хімічний склад атмосфери відображає сукупний вплив геологічних і хімічних процесів на планеті, а також може містити свідчення існування потенційного життя.

Вчені зазначають, що вони не стверджують, ніби на планеті LHS 1140b є життя, але потенційно воно там може існувати. Принаймні, як вважається, там є багато умов для цього.

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