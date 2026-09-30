Теорія змови, пов'язана з NASA: у 2027 році астероїд знищить Землю з імовірністю 96 %

Хоча документ NASA з описом падіння астероїда на нашу планету є справжнім, прихильники теорії змови вилучили з нього важливу частину.

У TikTok з’явився відеоролик, який вже видалено, але встиг набрати близько 4,2 мільйона переглядів. У ньому стверджується, що, згідно з документами NASA, 21 липня 2027 року на Землю впаде великий астероїд, а ймовірність знищення життя на планеті становить 96%. Насправді у відеоролику були використані вирвані з контексту скріншоти документів NASA, пише IFLScience.

Скріншот документа NASA, опублікований у TikTok, показує, що астероїд 2017 PDC рухається по траєкторії, яка майже напевно призведе до зіткнення із Землею 21 липня 2027 року. При цьому ймовірність зіткнення становить 96%. Можливе місце удару обмежене вузькою смугою, яка простягається від Гавайських островів, проходить через Азію, Африку і досягає США.

Насправді це вирваний із контексту скріншот справжнього документа NASA, який з’явився ще у 2018 році. Цей документ описує навчальні заходи NASA, спрямовані на відбиття потенційної загрози від астероїдів.

У відеоролику були використані скріншоти документів NASA, вирвані з контексту Фото: Скриншот

NASA періодично проводить подібні навчання, в рамках яких розробляються різні сценарії, пов’язані з потенційним зіткненням з астероїдом. Ці навчання спрямовані на те, щоб або підготувати місію з відхилення астероїда від Землі, або вжити необхідних заходів для мінімізації людських жертв. Тобто хоча документ і є справжнім, але сам факт падіння астероїда на Землю у 2027 році є вигаданим.

Такі навчання є важливими, адже до Землі постійно наближаються величезні астероїди шириною понад 100 метрів, які вважаються потенційно небезпечними. Тому в NASA завжди прагнуть бути готовими до найгіршого сценарію.

Водночас NASA поки що виключає ймовірність того, що якийсь великий астероїд вріжеться в Землю найближчі 100 років. Але космос — це непередбачуване місце, а тому траєкторія будь-якого небезпечного астероїда може раптово змінитися. Щоправда, NASA має можливість заздалегідь помітити такі зміни та підготуватися до потенційного удару з космосу.

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