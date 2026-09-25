Астероїд, який може врізатися в Землю, має несподіване походження (фото)

Астероїд Бенну утворився з суміші матеріалів внутрішніх і зовнішніх частин Сонячної системи за участю Юпітера.

Дослідники вивчили зразки гірської породи з астероїда Бенну, доставлені на Землю зондом OSIRIS-REx у 2023 році. У результаті їм вдалося визначити місце формування астероїда Бенну в Сонячній системі. Отримані дані можуть дати нове уявлення про процес формування планет земної групи в Сонячній системі, включаючи Землю. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише IFLScience.

Раніше вчені припускали, що такі астероїди, як Бенну, утворилися у зовнішніх областях Сонячної системи. Також вважалося, що Бенну утворився на відносно пізньому етапі еволюції Сонячної системи. Нові дані спростовують обидві ці гіпотези.

Раніше вважалося, що астероїд Бенну утворився у зовнішній частині Сонячної системи за межами снігової лінії — межі, де водяна пара перетворюється на лід, — а потім перемістився ближче до нас. Однак нові дані свідчать, що астероїд утворився приблизно на цій межі й містить матеріал як із зовнішньої, так і з внутрішньої частини Сонячної системи.

Вченим вдалося визначити місце формування астероїда Бенну в Сонячній системі Фото: NASA

Дослідники вважають, що Юпітер відіграв певну роль у формуванні Бенну. Найбільша планета Сонячної системи сформувалася першою — лише через мільйон років після появи Сонця, близько 4,6 мільярда років тому.

Гравітація Юпітера могла призвести до змішування дрібного пилу з внутрішніх і зовнішніх областей Сонячної системи безпосередньо на сніговій лінії. А більші частинки пилу під дією гравітації газового гіганта утримувалися по різні боки від цієї межі. Це пояснює, чому астероїд Бенну в основному складається з дрібних частинок і його речовина багата на воду.

На думку вчених, такий сценарій пояснює, чому Бенну та інші подібні астероїди мають хімічний склад, схожий на склад Сонця та кам’янистих планет земної групи. Хімічний склад Бенну може допомогти зрозуміти, як на Землі з’явилися будівельні блоки життя, а також як сформувалися наша планета, а ще Марс, Венера та Меркурій.

Наразі Бенну перебуває відносно недалеко від Землі й робить повний оберт навколо Сонця за 1,2 року. Приблизно раз на шість років він наближається до Землі на відстань 300 000 кілометрів, що робить його найнебезпечнішим. Існує невелика ймовірність того, що Бенну вріжеться в Землю у 2182 році.

Інші новини науки