Вчені виявили новий світ, схожий на Землю: такою була наша планета раніше

Астрономи виявили найхолоднішу з відомих лавових планет, яка має атмосферу, і це здивувало вчених.

Вчені приділяють особливу увагу скелястим планетам земного типу, які мають атмосферу, адже там може існувати позаземне життя. Однак більшість відомих скелястих планет не мають атмосфери. Астрономи виявили новий світ класу "суперземля", що отримав назву HD 3167 b, який має атмосферу, що дивно, з огляду на розташування планети. Цей світ показує, якою була Земля через кілька мільйонів років після свого формування. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Планета HD 3167 b розташована на відстані 154 світлових років від нас, і вона знаходиться настільки близько до своєї зірки, що повний оберт навколо неї здійснює всього за 1 земний день. Тобто рік там триває всього 24 земні години. З огляду на цей факт вчених здивувало те, що планета має атмосферу. Вважається, що потужний зоряний вітер на такій відстані мав би знищити атмосферу.

Ця планета є лавовим світом, тобто її поверхня вкрита розпеченою лавою, але склад атмосфери поки що визначити не вдалося. Це лише п’ятий відомий лавовий світ, що має атмосферу. У інших подібних планет вона складається з вуглекислого газу, чадного газу та водяної пари, а також інших сполук. Поєднання дуже високої температури з наявністю лави на поверхні та повітря, непридатного для дихання, свідчить про те, що на планеті HD 3167 b не може існувати позаземне життя. Водночас, як показало дослідження, цей світ є найхолоднішим серед лавових планет, що мають атмосферу.

Вчені припускають, що HD 3167 b має силікатний склад, що включає суміш мінералів, подібних до тих, з яких складається мантія Землі. Незважаючи на те, що ця планета абсолютно непридатна для життя, вона представляє великий інтерес для вчених, оскільки вважається, що на зорі свого існування Земля могла бути дуже схожою на такий світ.

Приблизно 4,5 мільярда років тому Земля також була вкрита океаном гарячої лави, яка з часом затверділа. Це дослідження дає змогу дослідити умови, що існували на Землі в перші мільйони років її історії.

Інші новини науки