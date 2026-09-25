Астероид, который может врезаться в Землю, имеет неожиданное происхождение (фото)

Астероид Бенну сформировался из смеси материалов внутренней и внешней частей Солнечной системы, при участии Юпитера.

Исследователи изучили образцы горной породы с астероида Бенну, доставленные на Землю зондом OSIRIS-REx в 2023 году. В результате им удалось определить место формирования астероида Бенну в Солнечной системе. Полученные данные могут дать новое представление о процессе формирования планет земной группы в Солнечной системе, включая Землю. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

Ранее ученые предполагали, что такие астероиды, как Бенну, сформировались во внешних областях Солнечной системы. Также считалось, что Бенну образовался на относительно позднем этапе эволюции Солнечной системы. Новые данные опровергают обе эти гипотезы.

Считалось, что астероид Бенну возник во внешней части Солнечной системы за пределами снеговой линии, границы, где водяной пар превращается в водяной лед, а затем переместился ближе к нам. Но новые данные показывают, что астероид возник примерно на этой границе и содержит материал, как из внешней, та из внутренней части Солнечной системы.

Ученым удалось определить место формирования астероида Бенну в Солнечной системе Фото: NASA

Исследователи считают, что к формированию Бенну причастен Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы сформировалась первой всего через миллион лет после появления Солнца около 4,6 миллиарда лет назад.

Гравитация Юпитера могла привести к смешиванию мелкой пыли из внутренней и внешней областей Солнечной системы непосредственно на снеговой линии. А более крупные частицы пыли под действием гравитации газового гиганта удерживались по разные стороны от этой границы. Это объясняет, почему астероид Бенну в основном состоит из мелких частиц и его вещество богато водой.

По мнению ученых, такой сценарий объясняет, почему Бенну и другие похожие астероиды имеют похожий химический состав с составом Солнца и каменистых планет земной группы. Химический состав Бенну может помочь понять, как на Земле появились строительные блоки жизни, а также как сформировались наша планета, а еще Марс, Венера и Меркурий.

В настоящее время Бенну находится относительно недалеко от Земли и совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Примерно раз в шесть лет он приближается к Земле на расстояние 300 000 километров, что делает его самым потенциально опасным. Существует небольшая вероятность того, что Бенну врежется в Землю в 2182 году.

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