Теория заговора, связанная с NASA: в 2027 году астероид уничтожит Землю с вероятностью 96%

Хотя документ NASA с описанием падения астероида на нашу планету реальный, сторонники теории заговора убрали из него важную часть.

В TikTok появился видеоролик, который уже удален, но успел собрать около 4,2 миллиона просмотров. В нем утверждается, что, согласно документам NASA, 21 июля 2027 года на Землю упадет крупный астероид и вероятность уничтожения жизни на планете составляет 96%. На самом деле в видеоролике были использованы вырванные из контекста скриншоты документов NASA, пишет IFLScience.

Скриншот документа NASA, размещенный в TikTok показывает, что астероид 2017 PDC движется по траектории, которая почти наверняка приведет к столкновению с Землей 21 июля 2027 года. При этом вероятность столкновения составляет 96%. Возможное место удара ограничено узкой полосой, которая протирается от Гавайских островов, проходит через Азию, Африку и достигает США.

На самом деле это вырванный из контекста скриншот реального документа NASA, который появился еще в 2018 году. Этот документ описывает учебные мероприятия NASA направленные на отражение потенциальной астероидной угрозы.

В видеоролике были использованы вырванные из контекста скриншоты документов NASA Фото: Скриншот

NASA периодически проводит подобные учения, в рамках которых разрабатываются различные сценарии, связанные с потенциальным ударом астероида. Эти учения направлены на то, чтобы либо подготовить миссию по отклонению астероида от Земли, либо чтобы принять нужные меры по минимизации человеческих жертв. То есть хотя документ и реален, но сам факт падения астероида на Землю в 2027 году является вымышленным.

Подобные учения важны, ведь к Земле постоянно приближаются огромные астероиды шириной более 100 метров, которые считаются потенциально опасными. А потому в NASA всегда хотят быть готовыми к самому плохому сценарию.

В то же время NASA пока исключает возможность того, что какой-либо крупный астероид врежется в Землю в ближайшие 100 лет. Но космос — это непредсказуемое место, а потому траектория любого опасного астероида может внезапно измениться. Правда у NASA есть возможность заранее заметить такие изменения и подготовиться к потенциальному удару из космоса.

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