Обнаружена "огненная амеба": инопланетяне могут жить на более жарких планетах, чем Земля

Диапазон планет для поиска внеземной жизни может расшириться благодаря микроорганизму, который обнаружили ученые в США.

Ученые обнаружили в водоемах с горячей водой на территории Национального парка Лассен-Волканик, Калифорния, США, неизвестного ранее многоклеточного экстремофила. Этот микроорганизм способен выжить при экстремально высоких температурах. Это открытие показывает, что на более жарких, чем Земля, планетах может существовать внеземная жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, пишет Space.

Экстремофилами называют организмы, которые могут выжить в экстремальных условиях окружающей среды. Те, что могут выжить при высокой температуре называются термофилами. Ученые обнаружили нового термофила, получившего название Incendiamoeba cascadensis, он также получил прозвище "огненная амеба".

Исслдвоание показало, что этот многоклеточный организм способен размножаться путем деления клеток при температуре 63 градуса по Цельсию и сохраняет полную активность, но перестает размножаться при температуре на один градус выше. Даже при 66 градусах по Цельсию термофил проявлял частичную активность. И только температура на уровне 80 градусов по Цельсию убивает "огненную амебу".

Исследователи обнаружили у Incendiamoeba cascadensis гены, которые стабилизируют и защищают ДНК при температуре 63 градуса по Цельсию. В некоторых случаях при высокой температуре активность генов даже возрастала, что помогало микроорганизму выполнять различные биологические функции. Ученые говорят, что они обнаружили много механизмов, которые помогают выжить "огненной амебе" при экстремально высоких температурах.

Диапазон планет для поиска внеземной жизни может расшириться благодаря микроорганизму, который обнаружили ученые в США Фото: Forbes

Согласно исследованию, ДНК нового термофила содержит последовательности генов, схожие с фрагментами ДНК, которые были обнаружены в геотермальных образцах из самых разных уголков Земли. Это значит, что этот микроорганизм или его родственники могут обитать по всему миру и просто еще не открыты.

Такие термофилы могут существовать и на других планетах, а также их спутниках. Главное, чтобы там была атмосфера и вода, пусть и очень горячая.

По словам ученых, это значит, что внеземная жизнь может обитать в более экстремальных условиях, в частности при более высокой температуре, чем живет большинство многоклеточных организмов на Земле.Таким образом поиск внеземной жизни нужно расширить на каменистые планеты с более высокой температурой.

Возможно, из такой многоклеточной жизни на других планетах смогла эволюционировать более сложная жизнь, как это сделал человек на Земле. Поэтому даже потенциальные разумные инопланетяне могут жить на жарких мирах.

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