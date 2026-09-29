Проблема длиной 7 лет: новый космический корабль второй раз доставит астронавтов NASA на МКС

Второй запуск астронавтов на проблемном космическом корабле Boeing Starliner все же состоится. Но придется подождать два года.

Если все пойдет по плану, то в декабре 2026 года или в январе 2027 года космический корабль Starliner от компании Boeing совершит беспилотный испытательный полет к Международной космической станции (МКС). В NASA сообщили, что второй пилотируемый полет этого корабля на МКС состоится где-то в середине 2028 года, пишет Space.

Сейчас астронавтов NASA доставляет на МКС космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX. С 2020 года он выполнил уже 12 пилотируемых миссий и до 2030 года запланированы еще четыре. К этому времени SpaceX планирует прекратить эксплуатацию как корабля Crew Dragon, так и ракеты-носителя Falcon 9. Их должна заменить ракета Starship, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля. Но NASA нужно два космических корабля для доставки астронавтов на орбиту. С 2019 года компания Boeing пытается сделать так, чтобы ее Starliner стал вторым кораблем NASA.

Первый запуск Starliner состоялся в декабре 2019 года в рамках беспилотной миссии к МКС. Тогда корабль оказался на неправильной орбите не состыковался с МКС.

В мае 2022 года Starliner все же добрался к МКС, но у него возникли проблемы с двигателями.

В июне 2024 года на борту Starliner впервые на МКС отправились двое астронавтов NASA. Но у корабля снова возникли проблемы с двигателями и его экипаж вместо запланированных 10 дней находился на орбите полгода, пока не вернулся домой на корабле Crew Dragon.

Второй запуск астронавтов на проблемном космическом корабле Boeing Starliner все же состоится. Но придется подождать два года Фото: NASA

С тех пор полеты Starliner были приостановлены. Как сообщает NASA, все проблемы этого космического корабля были устранены. Но компания Boeing собирается модернизировать корабль, а потому он сможет второй раз в своей истории доставить астронавтов на МКС где-то в середине 2028 года.

Уже известно имя одного из участников этого полета: им станет астронавт NASA Уоррен "Вуди" Хобург. В 2023 году он впервые полетел в космос и провел там 185 дней. О других членах экипажа будущей пилотируемой миссии Starliner пока не сообщается.

Контракт компании Boeing с NASA предусматривает выполнение шести пилотируемых миссий, одна из которых уже состоялась в 2024 году. Три раза Starliner выведет на орбиту ракета-носителей Atlas V от компании United Launch Alliance. Но эта ракета собираются вывести из эксплуатации, а потому еще две миссии состоятся с помощью новой ракеты Vulcan Centaur той же компании.

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