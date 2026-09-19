Космический корабль, из-за которого люди застряли на орбите, может стать основным для NASA

Компания SpaceX выводит из эксплуатации космический корабль Crew Dragon, а значит NASA вероятно придется использовать проблемный Starliner от Boeing.

Компания Илона Маска SpaceX собирается завершить эксплуатацию кораблей Crew Dragon, на которых астронавты NASA летают на Международную космическую станцию и обратно, уже в ближайшие годы. NASA заключило контракт стоимостью 946 миллионов долларов еще на три пилотируемые миссии на МКС до 2030 года. Уже сейчас космическому агентству США необходимо найти замену Crew Dragon. Вероятно, такой заменой станет печально известный космический корабль Starliner, из-за которого астронавты NASA на 9 месяцев застряли в космосе, пишет Space.

SpaceX планирует вывести из эксплуатации корабль Crew Dragon через примерно 4 года. Этот корабль уже 11 раз, начиная с 2020 года успешно завершил пилотируемые миссии на МКС. Скоро корабль Crew Dragon вернет на Землю экипаж миссии Crew-12 и в октябре 2026 года доставит на МКС экипаж миссии Crew-13.

Космический корабль Crew Dragon Фото: SpaceX

18 сентября NASA сообщило том, что корабли компании SpaceX еще три раза доставят астронавтов на околоземную орбиту и вернут их обратно до 2030 года. Стоимость контракта составляет 946 миллионов долларов. Таким образом за все время сотрудничества с NASA компания Илона Маска заработает в общей сложности почти 6 миллиардов долларов.

Учитывая то, что корабль Crew Dragon собираются вывести из эксплуатации, как сообщают источники в NASA, агентство собирается заменить его кораблем Starliner от компании С. Но это решение выглядит сомнительно.

Starliner, прикрепленный к МКС в 2024 году Фото: NASA

Первый пилотируемый испытательный полет корабля Starliner на МКС состоялся в июне 2024 года, но все пошло не по плану. У корабля возникли проблемы с двигательной системой и другие неполадки. Поэтому два астронавта NASA, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, находились на МКС не 8 дней, как планировалось, а 9 месяцев. В итоге они вернулись домой на корабле Crew Dragon в марте 2025 года.

Пока что неизвестно, когда состоится следующий запуск Starliner. В компании Starliner заявили, что устранили практически все проблемы. Как отмечают эксперты, данный момент Starliner является наиболее реальной заменой для Crew Dragon. Но будет ли он таким же надежным, как корабль компании SpaceX никто не может сказать.

Хотя NASA планирует закончить эксплуатацию МКС в 2030 году, на низкой околоземной орбите должны появиться частные орбитальные станции, а потому космическому агентству США нужен будет надежный корабль для пилотируемых миссий и после 2030 года.

Другие новости науки