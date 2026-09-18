На задворках Вселенной нашли маленькие красные точки: что-то там выросло с невероятной скоростью

Телескоп Джеймс Уэбб недавно обнаружил загадочные “маленькие красные точки”, природу которых ученые сперва не могли объяснить.

Речь идет о целой популяции крошечных, ярко-красных объектов, получивших название “маленькие красные точки” (Little Red Dots, LRD). Их природу долгое время не могли разгадать ученые. Поэтому к новому моделированию подключили японский суперкомпьютер ATERUI III. Результаты показали, что эти объекты могут быть быстрорастущими черными дырами, которые появились благодаря условиям ранней Вселенной. Такие специфические условия просто не существуют в наши дни, пишет Science Daily.

Полученные результаты не требуют привлечения экзотической физики или маловероятных событий. Напротив, моделирование показывает, что “маленькие красные точки” могли возникнуть естественным образом в условиях молодого космоса, где черные дыры имели возможность расти с невероятной скоростью.

Результаты указывают на то, что интенсивное излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне (FUV), исходящее от соседних галактик, может препятствовать образованию обычных звезд внутри некоторых газовых облаков. Вместо того чтобы дробиться на множество мелких звезд, газ может коллапсировать, образуя одну сверхмассивную звезду.

Впоследствии эта гигантская звезда может коллапсировать, дав начало “зародышу” черной дыры.

Моделирование показывает, что после образования таких “зародышей” черные дыры могут окружаться мощными дисками плотного газа. В такой насыщенной газом среде излучение удерживается внутри, что позволяет черным дырам поглощать материю гораздо эффективнее, чем это происходит в современной Вселенной.

В подобных условиях черные дыры способны расти в десятки раз быстрее, чем это было бы возможно сегодня.

Характеристики смоделированных черных дыр во многом совпадают с параметрами «маленьких красных точек» (LRD), обнаруженных телескопом «Джеймс Уэбб». Это сходство позволяет предположить, что загадочные красные объекты могут представлять собой раннюю стадию чрезвычайно быстрого роста черных дыр.

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