На околицях Всесвіту виявили маленькі червоні крапки: щось там виросло з неймовірною швидкістю

Телескоп Джеймса Вебба нещодавно виявив загадкові "маленькі червоні крапки", природу яких вчені спочатку не могли пояснити.

Йдеться про цілу популяцію крихітних, яскраво-червоних об’єктів, які отримали назву "маленькі червоні крапки" (Little Red Dots, LRD). Вчені тривалий час не могли розгадати їхню природу. Тому до нового моделювання залучили японський суперкомп’ютер ATERUI III. Результати показали, що ці об’єкти можуть бути швидкозростаючими чорними дірами, які з’явилися завдяки умовам раннього Всесвіту. Такі специфічні умови просто не існують у наші дні, пише Science Daily.

Отримані результати не потребують залучення екзотичної фізики чи малоймовірних подій. Навпаки, моделювання показує, що "маленькі червоні крапки" могли виникнути природним чином в умовах молодого космосу, де чорні діри мали змогу зростати з неймовірною швидкістю.

Результати свідчать про те, що інтенсивне випромінювання в далекому ультрафіолетовому діапазоні (FUV), яке виходить від сусідніх галактик, може перешкоджати утворенню звичайних зірок усередині деяких газових хмар. Замість того, щоб розпадатися на безліч дрібних зірок, газ може колапсувати, утворюючи одну надмасивну зірку.

Згодом ця гігантська зірка може зазнати колапсу, поклавши початок "зародку" чорної діри.

Моделювання показує, що після утворення таких "зародків" чорні діри можуть оточуватися потужними дисками щільного газу. У такому насиченому газом середовищі випромінювання утримується всередині, що дозволяє чорним дірам поглинати матерію набагато ефективніше, ніж це відбувається в сучасному Всесвіті.

У таких умовах чорні діри можуть зростати в десятки разів швидше, ніж це було б можливо сьогодні.

Характеристики змодельованих чорних дір багато в чому збігаються з параметрами "маленьких червоних точок" (LRD), виявлених телескопом "Джеймс Вебб". Ця схожість дозволяє припустити, що загадкові червоні об’єкти можуть являти собою ранню стадію надзвичайно швидкого зростання чорних дір.

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