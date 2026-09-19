Космічний корабель, через який люди застрягли на орбіті, може стати основним для NASA

Компанія SpaceX виводить з експлуатації космічний корабель Crew Dragon, а отже, NASA, ймовірно, доведеться використовувати проблемний Starliner від Boeing.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує припинити експлуатацію кораблів Crew Dragon, на яких астронавти NASA здійснюють польоти до Міжнародної космічної станції та назад, вже найближчими роками. NASA уклало контракт на суму 946 мільйонів доларів ще на три пілотовані місії на МКС до 2030 року. Уже зараз космічному агентству США необхідно знайти заміну Crew Dragon. Ймовірно, такою заміною стане сумнозвісний космічний корабель Starliner, через який астронавти NASA на 9 місяців застрягли в космосі, пише Space.

SpaceX планує вивести з експлуатації корабель Crew Dragon приблизно через 4 роки. Цей корабель уже 11 разів, починаючи з 2020 року, успішно виконав пілотовані місії на МКС. Незабаром корабель Crew Dragon поверне на Землю екіпаж місії Crew-12, а в жовтні 2026 року доставить на МКС екіпаж місії Crew-13.

Космічний корабель Crew Dragon Фото: SpaceX

18 вересня NASA повідомило, що кораблі компанії SpaceX ще тричі доставлять астронавтів на навколоземну орбіту та повернуть їх назад до 2030 року. Вартість контракту становить 946 мільйонів доларів. Таким чином, за весь час співпраці з NASA компанія Ілона Маска заробить загалом майже 6 мільярдів доларів.

З огляду на те, що корабель Crew Dragon планують вивести з експлуатації, як повідомляють джерела в NASA, агентство має намір замінити його кораблем Starliner від компанії С. Однак це рішення видається сумнівним.

Starliner, пристикований до МКС у 2024 році Фото: NASA

Перший пілотований випробувальний політ корабля Starliner до МКС відбувся у червні 2024 року, але все пішло не за планом. У корабля виникли проблеми з рушійною системою та інші несправності. Тому двоє астронавтів NASA, Суніта Вільямс і Баррі Вілмор, перебували на МКС не 8 днів, як планувалося, а 9 місяців. У підсумку вони повернулися додому на кораблі Crew Dragon у березні 2025 року.

Наразі невідомо, коли відбудеться наступний запуск Starliner. У компанії Starliner заявили, що усунули практично всі проблеми. Як зазначають експерти, на даний момент Starliner є найбільш реальною заміною для Crew Dragon. Але чи буде він таким же надійним, як корабель компанії SpaceX, ніхто не може сказати.

Хоча NASA планує припинити експлуатацію МКС у 2030 році, на низькій навколоземній орбіті мають з’явитися приватні орбітальні станції, а тому космічному агентству США знадобиться надійний корабель для пілотованих місій і після 2030 року.

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