Проблема довжиною 7 років: новий космічний корабель вдруге доправить астронавтів NASA на МКС

Другий запуск астронавтів на проблемному космічному кораблі Boeing Starliner все-таки відбудеться. Але доведеться почекати два роки.

Якщо все піде за планом, то в грудні 2026 року або в січні 2027 року космічний корабель Starliner від компанії Boeing здійснить безпілотний випробувальний політ до Міжнародної космічної станції (МКС). У NASA повідомили, що другий пілотований політ цього корабля до МКС відбудеться десь у середині 2028 року, пише Space.

Наразі астронавтів NASA доставляє на МКС космічний корабель Crew Dragon від компанії SpaceX. З 2020 року він виконав уже 12 пілотованих місій, а до 2030 року заплановано ще чотири. До цього часу SpaceX планує припинити експлуатацію як корабля Crew Dragon, так і ракети-носія Falcon 9. Їх має замінити ракета Starship, що складається з ракети-носія та космічного корабля. Але NASA потрібно два космічні кораблі для доставки астронавтів на орбіту. З 2019 року компанія Boeing намагається зробити так, щоб її Starliner став другим кораблем NASA.

Перший запуск Starliner відбувся у грудні 2019 року в рамках безпілотної місії до МКС. Тоді корабель опинився на неправильній орбіті й не зістикувався з МКС.

У травні 2022 року Starliner все ж дістався до МКС, але у нього виникли проблеми з двигунами.

У червні 2024 року на борту Starliner вперше до МКС вирушили двоє астронавтів NASA. Але у корабля знову виникли проблеми з двигунами, і його екіпаж замість запланованих 10 днів перебував на орбіті півроку, поки не повернувся додому на кораблі Crew Dragon.

Другий запуск астронавтів на проблемному космічному кораблі Boeing Starliner все-таки відбудеться. Але доведеться почекати два роки Фото: NASA

Відтоді польоти Starliner було призупинено. Як повідомляє NASA, усі проблеми цього космічного корабля було усунуто. Однак компанія Boeing має намір модернізувати корабель, і тому він зможе вдруге у своїй історії доставити астронавтів на МКС десь у середині 2028 року.

Вже відоме ім'я одного з учасників цього польоту: ним стане астронавт NASA Воррен "Вуді" Хобург. У 2023 році він уперше полетів у космос і провів там 185 днів. Про інших членів екіпажу майбутньої пілотованої місії Starliner поки що не повідомляється.

Контракт компанії Boeing із NASA передбачає виконання шести пілотованих місій, одна з яких уже відбулася у 2024 році. Тричі Starliner виведе на орбіту ракета-носій Atlas V від компанії United Launch Alliance. Але цю ракету планують вивести з експлуатації, а тому ще дві місії відбудуться за допомогою нової ракети Vulcan Centaur тієї ж компанії.

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