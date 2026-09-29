Проблема довжиною 7 років: новий космічний корабель вдруге доправить астронавтів NASA на МКС
Другий запуск астронавтів на проблемному космічному кораблі Boeing Starliner все-таки відбудеться. Але доведеться почекати два роки.
Якщо все піде за планом, то в грудні 2026 року або в січні 2027 року космічний корабель Starliner від компанії Boeing здійснить безпілотний випробувальний політ до Міжнародної космічної станції (МКС). У NASA повідомили, що другий пілотований політ цього корабля до МКС відбудеться десь у середині 2028 року, пише Space.
Наразі астронавтів NASA доставляє на МКС космічний корабель Crew Dragon від компанії SpaceX. З 2020 року він виконав уже 12 пілотованих місій, а до 2030 року заплановано ще чотири. До цього часу SpaceX планує припинити експлуатацію як корабля Crew Dragon, так і ракети-носія Falcon 9. Їх має замінити ракета Starship, що складається з ракети-носія та космічного корабля. Але NASA потрібно два космічні кораблі для доставки астронавтів на орбіту. З 2019 року компанія Boeing намагається зробити так, щоб її Starliner став другим кораблем NASA.
- Перший запуск Starliner відбувся у грудні 2019 року в рамках безпілотної місії до МКС. Тоді корабель опинився на неправильній орбіті й не зістикувався з МКС.
- У травні 2022 року Starliner все ж дістався до МКС, але у нього виникли проблеми з двигунами.
- У червні 2024 року на борту Starliner вперше до МКС вирушили двоє астронавтів NASA. Але у корабля знову виникли проблеми з двигунами, і його екіпаж замість запланованих 10 днів перебував на орбіті півроку, поки не повернувся додому на кораблі Crew Dragon.
Відтоді польоти Starliner було призупинено. Як повідомляє NASA, усі проблеми цього космічного корабля було усунуто. Однак компанія Boeing має намір модернізувати корабель, і тому він зможе вдруге у своїй історії доставити астронавтів на МКС десь у середині 2028 року.
Вже відоме ім'я одного з учасників цього польоту: ним стане астронавт NASA Воррен "Вуді" Хобург. У 2023 році він уперше полетів у космос і провів там 185 днів. Про інших членів екіпажу майбутньої пілотованої місії Starliner поки що не повідомляється.
Контракт компанії Boeing із NASA передбачає виконання шести пілотованих місій, одна з яких уже відбулася у 2024 році. Тричі Starliner виведе на орбіту ракета-носій Atlas V від компанії United Launch Alliance. Але цю ракету планують вивести з експлуатації, а тому ще дві місії відбудуться за допомогою нової ракети Vulcan Centaur тієї ж компанії.
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