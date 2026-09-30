Виявлено "вогняну амебу": інопланетяни можуть жити на планетах, де температура вища, ніж на Землі

Діапазон планет для пошуку позаземного життя може розширитися завдяки мікроорганізму, який виявили вчені у США.

Вчені виявили у водоймах із гарячою водою на території Національного парку Лассен-Волканік, Каліфорнія, США, раніше невідомого багатоклітинного екстремофіла. Цей мікроорганізм здатний виживати за екстремально високих температур. Це відкриття свідчить про те, що на планетах, де спекотніше, ніж на Землі, може існувати позаземне життя. Результати дослідження опубліковано в журналі Cell, пише Space.

Екстремофілами називають організми, які здатні вижити в екстремальних умовах навколишнього середовища. Ті, що можуть вижити за високої температури, називаються термофілами. Вчені виявили нового термофіла, який отримав назву Incendiamoeba cascadensis; його також прозвали "вогняною амебою".

Дослідження показало, що цей багатоклітинний організм здатний розмножуватися шляхом поділу клітин при температурі 63 градусів за Цельсієм і зберігає повну активність, але перестає розмножуватися при температурі, що на один градус вища. Навіть при 66 градусах за Цельсієм термофіл виявляв часткову активність. І лише температура на рівні 80 градусів за Цельсієм вбиває "вогняну амебу".

Дослідники виявили у Incendiamoeba cascadensis гени, які стабілізують і захищають ДНК при температурі 63 градусів за Цельсієм. У деяких випадках за високої температури активність генів навіть зростала, що допомагало мікроорганізму виконувати різні біологічні функції. Вчені зазначають, що вони виявили багато механізмів, які допомагають "вогняній амебі" вижити за екстремально високих температур.

Діапазон планет для пошуку позаземного життя може розширитися завдяки мікроорганізму, який виявили вчені у США Фото: Forbes

Згідно з дослідженням, ДНК нового термофіла містить послідовності генів, схожі на фрагменти ДНК, які були виявлені в геотермальних зразках із найрізноманітніших куточків Землі. Це означає, що цей мікроорганізм або його родичі можуть мешкати по всьому світу і просто ще не відкриті.

Такі термофіли можуть існувати й на інших планетах, а також на їхніх супутниках. Головне, щоб там була атмосфера та вода, хай навіть дуже гаряча.

За словами вчених, це означає, що позаземне життя може існувати в більш екстремальних умовах, зокрема при вищій температурі, ніж та, за якої живе більшість багатоклітинних організмів на Землі.Отже, пошук позаземного життя слід розширити на кам’янисті планети з вищою температурою.

Можливо, з такого багатоклітинного життя на інших планетах змогло еволюціонувати більш складне життя, як це сталося з людиною на Землі. Тому навіть потенційні розумні інопланетяни можуть жити на спекотних планетах.

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