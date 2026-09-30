Под улицами Рима нашли 2000-летний загадочный трон: никто не знает, кому он принадлежал

Во время раскопок под современными улицами Рима археологи обнаружили мраморный трон, который сохранился под землей почти в идеальном состоянии.

Уникальный троп покоился глубоко под древнеримским дворцом. Историки предполагают, что этот предмет роскоши относится к эпохе династии Флавиев – вероятно, к концу I века н. э, пишет Фокус.

Трон был высечен из паросского мрамора и совсем не похож на обычный стул. На его спинке возвышаются два крылатых сфинкса. Основание трона украшено тонкой резьбой: цветами, завитками листьев аканта и сценами, изображающими мифологических существ.

Но самое захватывающее — это не просто его красота. Главная загадка заключается в том, кто именно когда-то на нем сидел.

Почти два тысячелетия трон, вероятно, оставался скрытым под землей, пока над ним менялся Рим. Сменялись императоры, рушились дворцы, прокладывались улицы, уходили и приходили поколения.

Были ли этот трон создан для императора или же являлся церемониальным предметом мебели для ритуалов и публичных выступлений? У исследователей нет точного ответа на этот вопрос.

Очевидно лишь то, что древние римляне не стали бы прилагать столько усилий для создания обычной мебели. Каждый сфинкс, каждый лист, цветок и мифологический сюжет были призваны олицетворять власть, статус и величие.

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