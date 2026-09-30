Під вулицями Рима знайшли 2000-річний загадковий трон: ніхто не знає, кому він належав

Під час розкопок під сучасними вулицями Рима археологи виявили мармуровий трон, який зберігся під землею майже в ідеальному стані.

Унікальний троп лежав глибоко під давньоримським палацом. Історики припускають, що цей предмет розкоші належить до епохи династії Флавіїв — ймовірно, до кінця I століття н. е., пише Фокус.

Трон був витесаний із пароського мармуру і зовсім не схожий на звичайний стілець. На його спинці височіють два крилаті сфінкси. Основа трону прикрашена тонким різьбленням: квітами, завитками листя аканта та сценами, що зображують міфологічних істот.

Але найцікавіше — це не просто його краса. Головна загадка полягає в тому, хто саме колись на ньому сидів.

Майже два тисячоліття трон, ймовірно, залишався прихованим під землею, поки над ним змінювався Рим. Змінювалися імператори, руйнувалися палаци, прокладалися вулиці, відходили й приходили покоління.

Чи був цей трон створений для імператора, чи, можливо, слугував церемоніальним предметом меблів для ритуалів та публічних виступів? Дослідники не мають точної відповіді на це питання.

Очевидно лише те, що стародавні римляни не доклали б стільки зусиль для створення звичайних меблів. Кожен сфінкс, кожен лист, квітка та міфологічний сюжет мали уособлювати владу, статус і велич.

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