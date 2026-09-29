Археологи обнаружили затерянный римский город: его внезапно покинули все жители (фото)

Археологи обнаружили остатки ранее неизвестного римского города в Нижней Австрии. Этот город вблизи Штайна, недалеко от Дуная, может быть давно утраченным Клаудивиумом, о котором упоминал географ II века Клавдий Птолемей.

Исследования позволили нанести на карту городскую территорию площадью от 25 до 30 гектаров. Учёные обнаружили регулярную сеть улиц, здания, захоронения и большой амфитеатр, пишет Heritage Daily.

Геральд Грабгерр из Инсбрукского университета отметил: "Геофизические измерения показывают городскую территорию площадью от 25 до 30 гектаров с регулярной сеткой улиц и амфитеатром, рассчитанным примерно на 8 000 человек".

По оценкам учёных, город просуществовал всего около века. Данные свидетельствуют о том, что оно было основано примерно в 80 году н. э. и заброшено около 180 года н. э. Барбара Кайнрат из организации "Research Archaeology" отметила: "Нет никаких доказательств того, что поселение было разрушено". Вместо этого находки указывают на планомерный уход с этой территории.

Поселение было частью более обширного римского военного ландшафта вдоль дунайской границы. В 2017 году Грабгерр обнаружил каменный форт II века в Штайне, а более поздние исследования выявили более раннее укрепление из дерева и земли.

Эта военная позиция позволяла контролировать переправу через Дунай вблизи устья реки Айст. Соседняя долина также обеспечивала короткий торговый путь между Дунаем и Влтавой, соединяя римские территории с землями за пределами империи.

Ученые обнаружили регулярную сеть улиц, здания, захоронения и большой амфитеатр Фото: University of Innsbruck

Размер города является одной из его самых необычных особенностей. Гражданские поселения часто возникали рядом с римскими фортами, чтобы снабжать солдат товарами и услугами, но Штейн, судя по всему, был специально спроектирован.

Его площадь — от 25 до 30 гектаров — сопоставима с автономными римскими городами в других частях Норикума. Наличие поблизости амфитеатра подтверждает предположение, что поселение обслуживало гораздо большее количество населения, чем примерно 500 солдат, дислоцированных в вспомогательном форте.

Кладбища служат дополнительным подтверждением статуса города. Археологи обнаружили могилы, гробницы и курганы рядом с дорогами, ведущими из поселения, в частности, крупное захоронение на северо-западе. Некоторые сооружения были достаточно массивными, чтобы предположить, что там проживали состоятельные или высокопоставленные жители.

Возможная идентификация этого места как Клаудивиума придает ему ещё один слой смысла. Птолемей зафиксировал координаты Клаудивиума, которые, по мнению исследователей, точно соответствуют Штайну. В его описании также упоминается река, впадающая в Дунай с севера, что может соответствовать реке Айст.

Дата покидания города также может объяснить произошедшее. Около 180 года н. э. умер Марк Аврелий, и императором стал его сын Коммод, в то время как Маркоманнские войны вдоль Дуная подходили к концу. Римская стратегия в регионе изменилась, и исследователи предполагают, что город, вероятно, был заброшен, поскольку римская власть сосредоточилась в Лауриакуме, современном Энси.

За примерно 50 лет Лауриакум увеличился в размерах примерно в три раза по сравнению с заброшенным городом в Штайне Фото: Wikimedia Commons

Некоторые жители, возможно, переселились в Лауриакум. На обоих участках археологи обнаружили оборудование для литья бронзы и подобные типы фибул. За примерно 50 лет Лауриакум вырос в размерах примерно втрое по сравнению с заброшенным городом в Штайне. Старое поселение, судя по всему, было разобрано на строительные материалы, пригодные для повторного использования.

Дальнейшие исследования могут прояснить, кто жил в Штайне, почему город был построен в таких больших масштабах и почему его покинули примерно через столетие. Сочетание аэроархеологии, геофизических исследований, целенаправленных раскопок и научного анализа может предоставить дополнительные доказательства.

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