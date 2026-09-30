Що насправді сталося після того, як Чорна смерть забрала життя мільйонів людей

Дослідження показує, що чума раз по раз поверталася до різних регіонів Європи через сотні років.

Чорна смерть — це друга й найруйнівніша пандемія чуми в історії людства, яка охопила Європу в період з 1347 по 1353 рік. За різними оцінками, хвороба забрала життя від 75 до 200 мільйонів людей, знищивши від 30% до 60% населення Європи. Збудником хвороби стала бактерія Yersinia pestis, відома як чумна паличка, переносниками якої були блохи, що мешкали на гризунах. Вчені з’ясували, що історія цієї хвороби розтягнулася на кілька століть. Нові дані показали, як чума знову і знову поверталася в різні регіони Європи аж до XVIII століття. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише ScienceAlert.

Вчені застосували новий метод порівняння геномів чумної палички з історичними спалахами хвороби, використовуючи додаткові дані про філогенетичне дерево бактерії Yersinia pestis для точного визначення часу та місця появи різних штамів. У результаті було виявлено свідчення неодноразового повернення чуми в різні регіони Європи протягом кількох століть після завершення смертоносної пандемії.

Дослідники реконструювали та проаналізували геноми бактерії Yersinia pestis, отримані зі зразків, знайдених під час археологічних розкопок на території Естонії, Англії, Нідерландів та Швейцарії. Вчені поєднали традиційне радіовуглецеве датування з даними генетичної хронології, історичними архівами та місцевими записами про смертність людей.

Завдяки цьому вченим вдалося визначити час нового поширення чумної палички в різних регіонах Європи. Одним із головних відкриттів стало виявлення значної диверсифікації генеалогічних ліній бактерії Yersinia pestis у період між 1450 і 1500 роками. Ймовірно, саме тоді сформувалися нові природні резервуари чуми серед гризунів.

Дослідники також вказують на можливий зв’язок із масштабною посухою в Європі, яка виникла приблизно в той самий період. Несприятливі умови могли спровокувати масову загибель диких гризунів або змусити їх мігрувати ближче до людських поселень, сприяючи поширенню чуми.

Вчені виявили, що спалахи чуми траплялися й під час Тридцятирічної війни (1618–1648 роки), а також Північної війни (1700–1721 роки). Дослідники вважають, що масові переміщення людей, армій або біженців сприяли поширенню чуми в Європі через століття після Чорної смерті.

Результати дослідження дають змогу краще зрозуміти, як хвороби, що передаються від тварин до людини, розвиваються з плином часу, у даному випадку протягом кількох століть.

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