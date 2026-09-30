Археологи виявили найстарішу оборонну стіну в Африці за межами Єгипту (фото)

Археологи виявили в Марокко складну оборонну стіну віком 4000 років. Вона захищала процвітаюче землеробське поселення.

Археологічна пам’ятка Oued Beht у Марокко являє собою залишки великого сільськогосподарського поселення. Саме там археологи виявили найдавнішу оборонну систему в Північній Африці за межами Єгипту. Її вік оцінюється приблизно у 4000 років. Це відкриття свідчить про те, що стародавні спільноти, які мешкали в Магрибі, були більш розвиненими, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Libyan Studies, пише Live Science.

Магріб — це регіон Північної Африки на захід від Єгипту, де зараз розташовані такі країни, як Лівія, Туніс, Алжир, Мавританія та Марокко. Стародавнє поселення Oued Beht розташовувалося приблизно за 80 кілометрів на схід від столиці Марокко, міста Рабат.

Археологи виявили складну оборонну споруду, що складається з ровів і валів, яка захищала стародавнє поселення і була зведена приблизно 4000 років тому. Вчені зазначають, що в цьому регіоні Африки ще ніколи не знаходили оборонних споруд такого масштабу.

Археологи виявили складну оборонну споруду, що складається з ровів і валів, яка захищала стародавнє поселення і була зведена приблизно 4000 років тому Фото: Live Science

Ключовим елементом оборонної системи є кілька стін, зокрема, добре укріплена стіна з південного боку поселення. На думку археологів, фундамент цієї стіни було збудовано з глини, золи, мулу та каменів.

Наявність оборонної стіни вказує на те, що це поселення потребувало захисту, а отже, було дуже цінним у ту епоху. Передбачається, що це був великий землеробський центр, де займалися тваринництвом, вирощували сільськогосподарські культури та знаходилися великі сховища для зерна. Десятки таких сховищ, що являють собою ями в землі, були виявлені археологами. Через те, що таких сховищ багато, вчені припустили, що їхня місткість значно перевищувала потреби місцевого населення. Це означає, що поселення забезпечувало їжею населення прилеглої великої території.

На цьому місці розташовувалося стародавнє землеробське поселення Фото: Live Science

Поки що незрозуміло, від кого саме хотіли захиститися мешканці поселення, які спорудили оборонні споруди. Можливо, як вважають вчені, стародавні люди хотіли захистити поселення не від зовнішніх загарбників, а від сусідів, адже тоді посилилася конкуренція за землю та ресурси.

Це нове відкриття дає змогу краще зрозуміти далеке минуле Магрибу. Воно свідчить про те, що громади північно-західного Магрибу у другому тисячолітті до нашої ери були здатні споруджувати масштабні й складні споруди, про які раніше нічого не було відомо.

Це відкриття свідчить про вищий, ніж передбачалося, рівень розвитку стародавніх народів Північної Африки, зазначають вчені.

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