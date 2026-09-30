В Древнем Риме строили на века: в бетоне римлян был секретный ингредиент

Ученые выяснили, что бетон в Древнем Риме мог самостоятельно “залечивать” трещины. Теперь исследователи выяснили секретный ингредиент, который содержался в нем.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Гарварда изучали образцы римского бетона из Привернума — археологического памятника недалеко от Рима. Особое внимание исследователи уделили мелким белым фрагментам, известным как известковые включения, пишет Фокус.

Ученые предположили, что римляне применяли метод “горячего смешивания”: они соединяли негашеную известь с другими сухими компонентами и лишь затем добавляли воду.

В результате этого процесса в толще бетона оставались реакционноспособные известковые включения. Если впоследствии в трещину проникала вода, она растворяла кальций, содержащийся в этих фрагментах. Образовавшийся насыщенный кальцием раствор затем кристаллизовался внутри трещины, способствуя ее заделке.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изготовили бетонные смеси по римской технологии, намеренно создали в них трещины и подвергли воздействию воды. Смесь с добавлением извести восстановила целостность, что подтвердило предложенный механизм самовосстановления. Это открытие не только объяснило одну из причин долговечности римского бетона, но и наметило новое направление для современных исследований в области материалов.

Конечно, это не означало, что на всех римских сооружениях вовсе не было трещин. Но сделанное открытие указало на то, что такая технология позволяла создавать не просто очень прочный бетон, а материал, который был способен к химической реакции под воздействием воды.

Такая особенность хорошо объясняет, почему некоторые римские строения так хорошо сохранились до наших дней.

Известно, что именно в римском Пантеоне находится самый большой в мире купол из неармированного бетона.

Другие новости науки