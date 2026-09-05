Необычный бетон и правильная местность: почему акведуки Римской империи стоят уже 2000 лет (фото)

Один из акведуков, построенный в 19 году до нашей эры, до сих пор доставляет воду в Рим.

Древние римляне хорошо известны своими акведуками, которые доставляли воду в их города. Акведуки имели длину от нескольких десятков до нескольких сотен километров и располагались по всей Римской империи. Акведук (Aquae ductus, в буквальном переводе "водопровод") снабжал водой общественные бани, туалеты, фонтаны и частные дома в разных городах огромной империи. Остатки многих акведуков до сих пор существуют, даже спустя более 2000 лет после их строительства. Это один из самых известных инженерных шедевров древних римлян. Но как они строили такие большие и долговечные гидротехнические сооружения? Об этом пишет Live Science.

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Во-первых, римляне выбирали источник воды для акведука, и родники были самым распространенным источников воды. Акведуки проектировали таким образом, чтобы вода текла к городу. Успешное строительство акведуков обеспечивалось постепенным наклоном вниз от источника к его конечному пункту подачи воды. В римских акведуках вода двигалась только под действием силы тяжести, обычно под очень небольшим уклоном.

Римским инженерам приходилось тщательно прокладывать маршрут с необходимым уклоном на местном ландшафте. При этом акведуки строили на устойчивых геологических формациях. При строительстве акведуков часто обходили холмы и горы.

При строительстве римляне использовали особый вид бетона, который служил гораздо дольше, чем современный бетон. В римском бетоне использовался пуццолан. Это смесь вулканического пепла и пемзы, которую смешивали с известью и водой. Таким образом получался чрезвычайно прочный бетон. Но это был не единственный фактор, позволявший римским акведукам работать сотни и даже тысячи лет.

Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук называется Пон-дю-Гар и находится он во Франции Фото: Live Science

Регулярное техническое обслуживание, которое во многих случаях продолжалось до Средневековья, также помогло римским акведукам выдержать испытание временем. И конечно же, их долговечность связана с тем, что строители избегали нестабильных участков местности.

Даже после падения Западной Римской империи в 476 году н.э. многие из ее акведуков сохранились. Один из акведуков, Аква-Вирго, построенный в 19 году до н.э., до сих пор доставляет воду в Рим.

Один из акведуков, Аква-Вирго, построенный в 19 году до н.э., до сих пор доставляет воду в Рим Фото: Wikipedia

Акведуки не всегда проходили над землей. Иногда они имели длинные подземные участки в районах, где нельзя было построить надземное сооружение. Также некоторые акведуки почти не имели надземных участков за пределами города.

По мере приближения к городу вода попадала в специальные отстойники, которые помогали удалять грязь и загрязняющие вещества. Затем вода продолжала свой путь к распределительному резервуару, а оттуда она шла в разных направлениях.

Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук называется Пон-дю-Гар и находится он во Франции. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО имеет длину 275 метров и высоту 47 метров.

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