Археологи никогда не видели такой в Римской империи: найдена 1700-летняя баня императора (фото)

Во время изучения дворца одного из римских императоров на территории Сербии археологи обнаружили необычную частную баню.

Археологи, проводившие раскопки на востоке Сербии, обнаружили остатки роскошной и уникальной 1700-летней римской частной бани, которая принадлежала императору Максимину Даза. Банный комплекс с ваннами и сауной, обнаружили в башне в дворце императора. Археологи никогда ранее не находили подобной бани в Римской империи, пишет Live Science.

В Римской империи существовали общественные бани, известные как термы, а также частные бани для богатых римлян, которые назывались бальнеум. Во время изучения дворца римского императора по имени Максимин Даза (правил частью Римской империи с 305 по 3013 год), который был построен в начале IV века нашей эры на территории современной Сербии, археологи обнаружили уникальный частный банный комплекс.

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Археологи обнаружили остатки роскошной и уникальной 1700-летней римской частной бани, которая принадлежала императору Максимину Даза Фото: Live Science

Максимин Даза был один из четырех императоров в период истории Римской империи, когда существовала тетрархия. Это система совместного правления четырех императоров, введенная императором Диоклетианом в 293 году нашей эры для вывода Римской империи из глубокого кризиса.

В 293 году н.э. император Диоклетиан фактически разделил Римскую империю на две части, Западную и Восточную. Каждой из них управляли старший и младший император. К 305 году правителями Римской империи были Констанций и Галерий в качестве старших императоров, а Север и Максимин Даза в качестве младших императоров, но тетрархия начала распадаться и началась гражданская война.

Новые раскопки показали, что императорский дворец Максимина был более сложным и роскошным сооружением, чем считалось раньше. Археологи удивились, когда обнаружили в башне, расположенной в углу императорского дворца, круглый банный комплекс. Дело в том, что все известные частные бани в Римской империи имели линейное расположение, с комнатами, расположенными в ряд.

Ученые считают, что в этой комнате находилась сауна Фото: Live Science

Найденная баня императора Максимина имела две части. В одной находилось оборудование, обеспечивающее работу бальнеума, а в другой части располагались места для купания и отдыха. Ученые обнаружили печь, которая нагревала полы в бане, а также основание медного котла, который использовали для нагрева воды. Сам котел обнаружен не был. Археологи также нашли остатки трех ванн и комнату, где находилась сауна.

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