Археологи ніколи не бачили такої в Римській імперії: знайдено 1700-річну лазню імператора (фото)

Під час дослідження палацу одного з римських імператорів на території Сербії археологи виявили незвичайну приватну лазню.

Археологи, які проводили розкопки на сході Сербії, виявили залишки розкішної та унікальної 1700-річної римської приватної лазні, що належала імператору Максиміну Дазу. Лазневий комплекс із ваннами та сауною виявили у вежі в палаці імператора. Археологи раніше ніколи не знаходили подібної лазні в Римській імперії, пише Live Science.

У Римській імперії існували громадські лазні, відомі як терми, а також приватні лазні для заможних римлян, які називалися бальнеум. Під час дослідження палацу римського імператора на ім’я Максимін Даза (який правив частиною Римської імперії з 305 по 3013 рік), що був збудований на початку IV століття нашої ери на території сучасної Сербії, археологи виявили унікальний приватний лазневий комплекс.

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Археологи виявили залишки розкішної та унікальної римської приватної лазні віком 1700 років, яка належала імператору Максиміну Дазу Фото: Live Science

Максимін Даза був одним із чотирьох імператорів у той період історії Римської імперії, коли існувала тетрархія. Це система спільного правління чотирьох імператорів, запроваджена імператором Діоклетіаном у 293 році нашої ери для виведення Римської імперії з глибокої кризи.

У 293 році н. е. імператор Діоклетіан фактично поділив Римську імперію на дві частини — Західну та Східну. Кожною з них керували старший та молодший імператори. До 305 року правителями Римської імперії були Констанцій і Галерій як старші імператори, а Север і Максимін Даз — як молодші імператори, але тетрархія почала розпадатися, і розпочалася громадянська війна.

Нові розкопки показали, що імператорський палац Максиміна був більш складною та розкішною спорудою, ніж вважалося раніше. Археологи були здивовані, коли виявили у вежі, розташованій у куті імператорського палацу, круглий лазневий комплекс. Справа в тому, що всі відомі приватні лазні в Римській імперії мали лінійне розташування, з кімнатами, розташованими в ряд.

Вчені вважають, що в цій кімнаті була сауна Фото: Live Science

Знайдена лазня імператора Максиміна складалася з двох частин. В одній знаходилося обладнання, що забезпечувало роботу бальнеуму, а в іншій — місця для купання та відпочинку. Вчені виявили піч, яка нагрівала підлогу в лазні, а також основу мідного котла, який використовували для нагрівання води. Сам котел знайдено не було. Археологи також знайшли залишки трьох ванн і кімнату, де розташовувалася сауна.

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