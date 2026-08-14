Археологи знайшли рідкісну монету самопроголошеного римського імператора: їй 1740 років (фото)

Караузій спочатку був воєначальником у Римській імперії, але згодом проголосив себе "імператором Півночі".

Археологи виявили рідкісну римську монету, викарбувану у 286 році нашої ери, під час розкопок в Англії, де будують нову залізницю. Ця монета була викарбувана за часів правління в римській провінції Британія самопроголошеного імператора частини Римської імперії на ім’я Караузій, пише Popular Mechanics.

Караузій, самопроголошений "імператор Півночі", правив римською провінцією Британія з 286 по 293 рік н. е. У цей час він заснував кілька монетних дворів для карбування золотих і срібних монет зі своїм зображенням.

Оскільки Караузій добре знався на морській справі, римські імператори Діоклетіан і Максиміан, які правили разом, поставили його на чолі римського флоту, що захищав узбережжя Галлії (сучасна Франція) від морських набігів германських племен. Але Караузій привласнював усю отриману здобич і не віддавав її до Риму.

Відео дня

Ліворуч — зображення Караузія, праворуч — знайдена монета Фото: popularmechanics.com

Максиміан не схвалив такі дії воєначальника, оголосив Караузія персоною нон грата в Римській імперії та наказав його вбити. Але той разом із кількома легіонами переправився до Британії й проголосив себе "імператором Півночі". Зрештою, у 293 році Караузія вбив наступного самопроголошеного імператора Британії на ім’я Гай Аллект.

Монетні двори Караузії карбували золоті та срібні монети вищої якості, ніж монети римських імператорів, і Караузій замовляв монети різних стилів під час свого правління, що допомогло вченим визначити вік монети — 1740 років.

Насправді ця монета не є найвражаючою знахідкою, пов’язаною з Караузієм. Найбільший в історії скарб монет цього імператора було знайдено у 2010 році також в Англії. Скарб налічував понад 52 000 монет.

Монета Караузія стала однією з кількох цікавих знахідок під час розкопок. Також було виявлено ще одну римську монету, викарбувану між 138 і 180 роками н. е., та глечик пізньої залізної доби. Археологи також виявили сліди стовпів, які, ймовірно, слугували опорою для будинків, що вказує на те, що на цьому місці розташовувалося римське поселення.

Інші новини науки