Археологи нашли редкую монету самопровозглашенного римского императора: ей 1740 лет (фото)

Караузий первоначально был военачальником в Римской империи, но затем провозгласил себя “императором Севера”.

Археологи обнаружили редкую римскую монету, отчеканенную в 286 году нашей эры во время раскопок в Англии, где строят новую железную дорогу. Эта монета была отчеканена во времена правления в римской провинции Британия самопровозглашенного императора части Римской империи по имени Караузий, пишет Popular Mechanics.

Караузий, самопровозглашенный "император Севера", правил римской провинцией Британия 286 по 293 год н.э. В это время он создал несколько монетных дворов для чеканки золотых и серебряных монет со своим изображением.

Поскольку Караузий был хорошо знаком с морским делом, римские императоры Диоклетиан и Максимиан, которые правили вместе, поставили его во главе римского флота, защищавшего побережье Галлии (современная Франция) от морских набегов германских племен. Но Караузий присваивал всю полученную добычу и не отдавал ее в Рим.

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Слева - изображение Караузия, справа - найденная монета Фото: popularmechanics.com

Максимиан не одобрил такие действия военачальника, сделал Караузия персоной нон грата в Римской империи и приказал его убить. Но тот вместе с несколькими легионами переправился в Британию и провозгласил себя "императором Севера". В конечном итоге Караузия убил в 293 году следующий самопровозглашенный император Британии по имени Гай Аллект.

Монетные дворы Караузия чеканили золотые и серебряные монеты более высокого качества, чем монеты римских императоров, и Караузий заказывал монеты разных стилей во время своего правления, что помогло ученым определить возраст монеты – 1740 лет.

На самом деле эта монета не является самой впечатляющей находкой, связанной с Караузием. Крупнейший в истории клад монет этого императора был найден в 2010 году также в Англии. Клад включал в себя более 52 000 монет.

Монета Караузия стала одной из нескольких интересных находок во время раскопок. Также была обнаружена еще одна римская монета, отчеканенная между 138 и 180 годами н.э. и кувшин позднего железного века. Археологи также обнаружила следы столбов, которые, вероятно, служили опорой для домов, что указывает на то, что на этом месте находилось римское поселение.

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