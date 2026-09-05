Неожиданный серфинг: крупнейшая в мире наземная рептилия преодолевает в океане сотни километров

Согласно исследованию, некоторые крокодилы научились “ловить волну” и с успехом пользуются этим для перемещения между разными местами обитания.

Крупнейшая рептилия на Земле – это гребнистый или морской крокодил (Crocodylus porosus). Он обитает в некоторых районах Индии, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также на некоторых островах в тихом океане. Самцы этого вида могут достигать 7 метров в дину и весить до 2 тонн. Несмотря на свои огромные размеры, морские крокодилы не особенно хорошо плавают, хотя обитают в прибрежных районах и устьях рек, и могут выжить в соленой морской воде. Ученые долго не могли понять каким же образом эти крокодилы смогли заселить так много островов в южной части Тихого океана. Оказывается, они могут заниматься "серфингом", пишет IFLScience.

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Впервые это открытие было описано в исследовании 2010 года. Ученые прикрепили к 27 взрослым крокодилам, живущим в Австралии, специальные датчики, чтобы выяснить как далеко они могут перемещаться. В итоге были получены интересные данные о том, как передвигаются крупнейшие рептилии на Земле.

Оказалось, что морские крокодилы используют океанические течения для путешествия на дальние расстояния. То есть они могут перемещаться между разными местами обитания. Крокодилы используют приливы, а затем занимаются "серфингом", то есть по сути скользят по океаническим течениям, а когда прилив спадает, они выбираются на берег реки и ждут подходящих условий для дальнейшего путешествия.

Крупнейшая рептилия на Земле – это гребнистый или морской крокодил (Crocodylus porosus) Фото: Wikipedia

Дрейф по течению позволяет крокодилам сохранить силы, на восстановление которых потребовалось бы большое количество времени. Морские крокодилы могут даже прерывать свои путешествия, оставаясь в защищенных от сильного течения бухтах, пока не поймают течение в нужном им направлении.

Как показало исследование эти крокодилы могут преодолевать более 50 километров от своего дома к другому месту вдоль побережья и даже выходить в открытый океан. Пи этом, как выяснили ученые, крокодилы прерывают свое путешествие после преодоления примерно 10 км расстояния, а затем ждут благоприятное течение.

Исследование показало, что один самец морского крокодила длиной почти 4 метра преодолел таким образом 590 км вдоль побережья Австралии за 25 дней. Другой самец длиной почти 5 метров преодолел 411 километров за 20 дней.

Ученые выяснили, как эти крокодилы, которые плохо плавают, смогли заселить многие острова в южной части Тихого океана. Они могут выживать в течение длительного времени в соленой воде без еды и питья, поэтому, перемещаясь только тогда, когда есть благоприятные течения, они могли бы преодолевать большие расстояния по морю.

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