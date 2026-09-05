Ученые ошиблись: вымершая американская крупная кошка была совсем не гепардом

Анализ древней ДНК раскрывает подробности истории вымершего хищника, известного как американский гепард, который бродил по равнинам Северной Америки.

Американский гепард (Miracinonyx trumani), вымершая крупная кошка, обитала в Северной Америке в плейстоцене почти 2,5 миллиона лет, пока не вымерла около 14 000 лет назад. Считалось, что американский гепард был похож на современных африканских гепардов, но оказалось, что это не так. Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, показывают, что американский гепард на самом деле не был гепардом, пишет Popular Science.

Американский гепард впервые был описан в 1979 году. Тогда ученые предположили, что его физические характеристики очень похожи на те, что имеют современные гепарды – самое быстро наземное млекопитающее. В частности, длинные ноги и другие особенности физиологии указывали на то, что Miracinonyx trumani были способны преследовать добычу на очень высокой скорости.

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Но новые данные показывают, что американский гепард не был поход на свою африканскую тезку. Ученые сравнили ДНК вымерших крупных кошек, обитавших в плейстоцене в Северной Америке, с ДНК девяти других видов кошачьих и выяснили, что ближайшим родственником американского гепарда является пума.

По словам ученых, Miracinonyx trumani обитал в Берингии. Это древняя территория, которая когда-то соединяла северо-восточную Азию с северо-западной частью Северной Америки. Сегодня она находится под водой в Тихом океане, но в плейстоцене Берингия позволила шерстистым мамонтам и другим крупным животным, мигрировать между континентами.

Ученые считают, что американский гепард был больше похож на пуму, поскольку эти два вида имеют общего предка, жившего около 2,6 миллиона лет назад. Для сравнения, ближайший общий родственник Miracinonyx trumani и гепардов жил 4,7 миллиона лет назад.

Новое исследование также расширяет ареал обитания американских гепардов дальше на север. Раньше считалось, что они жили только на травянистых равнинах современных США, но оказалось, что хищники обитали и в арктических районах современной Канады.

Наличие останков американских гепардов рядом с останками вилорогов (американские антилопы) указывало на то, что хищники охотились на быструю добычу. Но вилороги не обитали далеко на севере Канады. Анализ содержания углерода и азота в окаменелостях показал, что крупные кошки, жившие на севере, питались почти исключительно рыбой, в то время как хищники, жившие южнее, в основном питались травоядными.

Исследование говорит о том, что эта вымершая крупная кошка была очень хорошо приспособлена к своей среде обитания, а также к региональному климату и доступной добыче.

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