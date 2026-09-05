Несподіваний серфінг: найбільша у світі наземна рептилія долає в океані сотні кілометрів

Згідно з дослідженням, деякі крокодили навчилися "ловити хвилю" і з успіхом використовують це для переміщення між різними місцями проживання.

Найбільша рептилія на Землі — це гребінчастий або морський крокодил (Crocodylus porosus). Він мешкає в деяких районах Індії, Південно-Східної Азії та Австралії, а також на деяких островах у Тихому океані. Самці цього виду можуть досягати 7 метрів у довжину та важити до 2 тонн. Незважаючи на свої величезні розміри, морські крокодили не надто добре плавають, хоча мешкають у прибережних районах та гирлах річок і можуть виживати в солоній морській воді. Вчені довго не могли зрозуміти, яким же чином ці крокодили змогли заселити так багато островів у південній частині Тихого океану. Виявляється, вони можуть займатися "серфінгом", пише IFLScience.

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Вперше це відкриття було описано в дослідженні 2010 року. Вчені прикріпили до 27 дорослих крокодилів, що мешкають в Австралії, спеціальні датчики, щоб з’ясувати, як далеко вони можуть переміщатися. У результаті було отримано цікаві дані про те, як пересуваються найбільші рептилії на Землі.

Виявилося, що морські крокодили використовують океанічні течії для подорожей на великі відстані. Тобто вони можуть переміщатися між різними місцями проживання. Крокодили використовують припливи, а потім займаються "серфінгом", тобто, по суті, ковзають по океанічних течіях, а коли приплив спадає, вони вибираються на берег річки і чекають на сприятливі умови для подальшої подорожі.

Найбільша рептилія на Землі — це гребінчастий або морський крокодил (Crocodylus porosus) Фото: Wikipedia

Дрейф за течією дозволяє крокодилам заощадити сили, на відновлення яких знадобилося б багато часу. Морські крокодили можуть навіть переривати свої подорожі, залишаючись у захищених від сильної течії бухтах, доки не потраплять у течію, що рухається в потрібному їм напрямку.

Як показало дослідження, ці крокодили можуть долати понад 50 кілометрів від свого місця проживання до іншого місця вздовж узбережжя і навіть виходити у відкритий океан. При цьому, як з'ясували вчені, крокодили переривають свою подорож після подолання приблизно 10 км відстані, а потім чекають на сприятливу течію.

Дослідження показало, що один самець морського крокодила завдовжки майже 4 метри подолав таким чином 590 км уздовж узбережжя Австралії за 25 днів. Інший самець завдовжки майже 5 метрів подолав 411 кілометрів за 20 днів.

Вчені з’ясували, як ці крокодили, які погано плавають, змогли заселити багато островів у південній частині Тихого океану. Вони можуть виживати протягом тривалого часу в солоній воді без їжі та пиття, тому, переміщаючись лише тоді, коли є сприятливі течії, вони могли б долати великі відстані морем.

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