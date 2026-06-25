Крупнейшая в Древнем Риме: как выглядела библиотека Цельса в Эфесе 2 тысячи лет назад (фото)
Эфес был четвертым по величине городом в Римской империи, где были размещены величественные римские сооружения. Одним из таких зданий является библиотека Цельса, которая считается одной из крупнейших библиотек древности.
Рим перешёл от республики к империи в 27 году до н.э. и постоянно расширял свои территории от Италии до Северной Африки. К обширным землям империи также были присоединены современная Греция, Франция, южная Германия и Турция.
Современная Турция полна хорошо организованных греко-римских городов по всей стране. Не только Эфес, но и некоторые другие древние города современной Турции, такие как Зевгма, Пергам, Смирна, Афродисиас, Сиде, Аспендос, Пергам и Милет, являются прекрасными примерами, отражающими великолепие Римской империи.
Библиотека Цельса в Эфесе — не только самое впечатляющее здание в городе, но и одна из достопримечательностей Турции. Посетителей очаровывает тонкая мраморная отделка фасада, ярко сияющая под палящим солнцем Эгейского моря.
Библиотека расположена в самом центре города, примыкая к монументальным воротам Мазея и Митридата, ведущим на Торговую Агору.
Двухэтажный фасад богато украшен 16 колоннами, расположенными парами. Колонны в центре фасада короче остальных, что создает оптическую иллюзию и впечатление большего размера. Лестница с 9 ступенями ведет к фасаду библиотеки. Поднявшись по лестнице, можно увидеть кружевную мраморную отделку потолка фасада. Колонны богато украшены мотивами растительности и мифологических фигур: Беллерофонт верхом на Пегасе, пара Эроса и Психеи, выпрыгивающих из листьев аканта, и сцены из жизни Аполлона и Диониса.
Кроме того, примечательны четыре женские статуи, расположенные в нишах фасада. Они представляют абстрактные понятия, а под статуями находятся греческие надписи, раскрывающие их характеры. Слева направо изображены София («Мудрость»), Арета («Добродетель»), Эннойя («Проницательность») и Эпистема («Знание»). Они являются олицетворением добродетелей Цельса, а также добродетелей, которыми должна была обладать жизнь высокопоставленных римских чиновников. Библиотека была восстановлена при содействии Австрийского археологического института, а оригиналы статуй были перевезены в Эфесский музей в Вене в 1910 году.
Свитки рукописей хранились в шкафах в нишах на стенах. За книжными полками были двойные стены, чтобы защитить их от резких перепадов температуры и влажности. Библиотека вмещала более 12 000 свитков. Это была третья по богатству библиотека в древности после Александрийской и Пергамской.