Крупнейшая в Древнем Риме: как выглядела библиотека Цельса в Эфесе 2 тысячи лет назад (фото)

Эфес был четвертым по величине городом в Римской империи, где были размещены величественные римские сооружения. Одним из таких зданий является библиотека Цельса, которая считается одной из крупнейших библиотек древности.

Рим перешёл от республики к империи в 27 году до н.э. и постоянно расширял свои территории от Италии до Северной Африки. К обширным землям империи также были присоединены современная Греция, Франция, южная Германия и Турция.

Современная Турция полна хорошо организованных греко-римских городов по всей стране. Не только Эфес, но и некоторые другие древние города современной Турции, такие как Зевгма, Пергам, Смирна, Афродисиас, Сиде, Аспендос, Пергам и Милет, являются прекрасными примерами, отражающими великолепие Римской империи.

Библиотека Цельса в Эфесе — не только самое впечатляющее здание в городе, но и одна из достопримечательностей Турции. Посетителей очаровывает тонкая мраморная отделка фасада, ярко сияющая под палящим солнцем Эгейского моря.

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Билиотека Цельса - тогда и сейчас Фото: Turkish Archaeological News

Библиотека расположена в самом центре города, примыкая к монументальным воротам Мазея и Митридата, ведущим на Торговую Агору.

Двухэтажный фасад богато украшен 16 колоннами, расположенными парами. Колонны в центре фасада короче остальных, что создает оптическую иллюзию и впечатление большего размера. Лестница с 9 ступенями ведет к фасаду библиотеки. Поднявшись по лестнице, можно увидеть кружевную мраморную отделку потолка фасада. Колонны богато украшены мотивами растительности и мифологических фигур: Беллерофонт верхом на Пегасе, пара Эроса и Психеи, выпрыгивающих из листьев аканта, и сцены из жизни Аполлона и Диониса.

Кроме того, примечательны четыре женские статуи, расположенные в нишах фасада. Они представляют абстрактные понятия, а под статуями находятся греческие надписи, раскрывающие их характеры. Слева направо изображены София («Мудрость»), Арета («Добродетель»), Эннойя («Проницательность») и Эпистема («Знание»). Они являются олицетворением добродетелей Цельса, а также добродетелей, которыми должна была обладать жизнь высокопоставленных римских чиновников. Библиотека была восстановлена ​​при содействии Австрийского археологического института, а оригиналы статуй были перевезены в Эфесский музей в Вене в 1910 году.

Свитки рукописей хранились в шкафах в нишах на стенах. За книжными полками были двойные стены, чтобы защитить их от резких перепадов температуры и влажности. Библиотека вмещала более 12 000 свитков. Это была третья по богатству библиотека в древности после Александрийской и Пергамской.