Найбільша в Стародавньому Римі: як виглядала бібліотека Цельса в Ефесі 2 тисячі років тому (фото)

Ефес був четвертим за величиною містом у Римській імперії, де розташовувалися величні римські споруди. Однією з таких споруд є бібліотека Цельса, яка вважається однією з найбільших бібліотек античності.

Рим перейшов від республіки до імперії у 27 році до н. е. і постійно розширював свої території від Італії до Північної Африки. До величезних земель імперії також були приєднані сучасні Греція, Франція, південна Німеччина та Туреччина.

Сучасна Туреччина рясніє добре організованими греко-римськими містами по всій країні. Не лише Ефес, а й деякі інші стародавні міста сучасної Туреччини, такі як Зевгма, Пергам, Смірна, Афродісіас, Сіде, Аспендос, Пергам та Мілет, є чудовими прикладами, що відображають пишність Римської імперії.

Бібліотека Цельса в Ефесі — не лише найвражаюча будівля в місті, а й одна з визначних пам’яток Туреччини. Відвідувачів зачаровує витончене мармурове оздоблення фасаду, що яскраво виблискує під палючим сонцем Егейського моря.

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Бібліотека Цельса — тоді й зараз Фото: Turkish Archaeological News

Бібліотека розташована в самому центрі міста, поруч із монументальними воротами Мазея та Мітрідата, що ведуть до Торгової Агори.

Двоповерховий фасад пишно прикрашений 16 колонами, розташованими парами. Колони в центрі фасаду коротші за інші, що створює оптичну ілюзію та враження більшого розміру. Сходи з 9 сходинками ведуть до фасаду бібліотеки. Піднявшись сходами, можна побачити мереживне мармурове оздоблення стелі фасаду. Колони пишно прикрашені мотивами рослинності та міфологічних постатей: Беллерофонт верхи на Пегасі, пара Ероса та Психеї, що вистрибують із листя аканта, та сцени з життя Аполлона й Діоніса.

Крім того, привертають увагу чотири жіночі статуї, розташовані в нішах фасаду. Вони уособлюють абстрактні поняття, а під статуями розміщені грецькі написи, що розкривають їхні риси. Зліва направо зображені Софія ("Мудрість"), Арета ("Чеснота"), Еннойя ("Проникливість") та Епістема ("Знання"). Вони є уособленням чеснот Цельса, а також чеснот, якими мало володіти життя високопоставлених римських чиновників. Бібліотека була відновлена за сприяння Австрійського археологічного інституту, а оригінали статуй були перевезені до Ефеського музею у Відні в 1910 році.

Сувої рукописів зберігалися у шафах у нішах на стінах. За книжковими полицями були подвійні стіни, щоб захистити їх від різких перепадів температури та вологості. Бібліотека вміщувала понад 12 000 сувоїв. Це була третя за багатством бібліотека в давнину після Олександрійської та Пергамської.