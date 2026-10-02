Лед на северном полюсе Марса преподнес сюрприз: есть шанс найти инопланетян

Водяной лед в северном полярном регионе Красной планеты оказался намного чище, чем предполагали ученые. Там может скрываться внеземная жизнь.

Лед на Марсе хранит ценные свидетельства о древнем климате. Их изучение может помочь выяснить, существует ли на Красной планете жизнь сейчас или существовала ли она в прошлом. Оказалось, что водяной лед на северном полюсе планеты содержит намного меньше пыли, чем считали ученые. Исследование опубликовано в журнале npj Space Exploration, пишет Sci News.

Планетологи использовали данные посадочного модуля NASA Phoenix, а также орбитальных аппаратов Mars Express Европейского космического агентства и Mars Reconnaissance Orbiter (NASA) для оценки чистоты водяного льда в северном полярном регионе Марса.

Ученые использовали физическую модель, изначально разработанную для земного льда, и применили ее к данным, полученным из разных точек в северной полярной области Марса.

Оказалось, что водяной лед намного чище, чем предполагалось ранее. Полученные результаты указывают на то, что структура водяного льда в северном полярном регионе Марса имеет несколько слоев: слои с большим количеством пыли чередуются со слоями более чистого льда. Каждую зиму поверх основного льда образуется наполненный пылью слой инея, который летом исчезает, обнажая более древний и чистый лед. Прошлые исследования показывали, что верхний слой водяного льда содержит 25% пыли по массе, но новые данные показали, что он содержит всего 3%.

Эти слои льда содержат важные сведения о древнем климате Марса. Считается, что тысячи лет назад лед формировался в результате снегопадов.

Ученые считают, что слои пыли и льда могут создавать условия для существования жизни на Марсе. Темные слои льда, содержащие больше пыли, способны удерживать солнечный свет и способствовать образованию внутри льда резервуаров из талой воды.

В таких резервуарах могут быть условия для существования внеземных микроорганизмов. На Земле в таких резервуарах из талой воды внутри льда летом можно обнаружить активную микробную жизнь. Зимой жидкая вода замерзает, и микроорганизмы переходят в состояние спячки до следующего лета. Если жизнь может существовать в подобных условиях на Земле, то, возможно, на Марсе она также есть и была в прошлом. Чтобы это выяснить, необходимы дальнейшие исследования водяного льда в северном полярном регионе Красной планеты.

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