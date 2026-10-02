Женщин с этим цветом волос считают более привлекательными: неожиданное открытие ученых

Исследование показало, что окружающие считают более здоровыми на вид и привлекательными не блондинок.

Десятилетиями считалось, что блондинки имеют некоторые преимущества, когда речь заходит о привлекательности, но оказалось, что в этом плане у них выигрывают брюнетки. Это показали результаты эксперимента, проведенного американскими учеными. Исследование опубликовано в журнале Perception, пишет Daily Mail.

Исследование показало, что цвет волос может влиять на то, насколько гладкой и ровной кажется окружающим кожа человека. Ученые обнаружили, что темные волосы и высококонтрастный фон, особенно черный, делают кожу лица визуально более ровной и однородной. Это, в свою очередь, тесно связано с восприятием привлекательности, здоровья, молодости и даже таких качеств, как надежность.

По словам ученых, во время эксперимента они обнаружили, что одни и те же лица лучше воспринимаются как те, что обладают более ровной кожей на черном фоне по сравнению с фоном телесного цвета. Эти же лица воспринимаются как те, что обладают более здоровой кожей, когда цвет темнее, а не светлее.

На первом этапе исследования 61 участнику эксперимента показали изображения 45 женщин в возрасте от 19 до 79 лет. Изображения лиц были обрезаны так, чтобы волосы не были видны, и демонстрировались на двух вариантах фона: черном и телесном.

Результаты показали, что для участников кожа лиц женщин выглядела значительно более ровной и здоровой при демонстрации на черном фоне. Чтобы проверить, происходит ли то же самое при сравнении с цветом волос, ученые провели второй этап исследования.

Участникам показали фотографии женщин, чьи волосы были предварительно осветлены или затемнены с помощью цифровой обработки. Оказалось, что хотя на восприятие молодых лиц это не повлияло, у женщин старшего возраста темный цвет волос привел к тому, что участники оценивали кожу как более ровную и здоровую.

По словам ученых, исследование показывает, что на восприятие кожи влияет контраст между ней и поверхностями, окружающими лицо. Полученные данные говорят о том, что даже простые решения, касающиеся внешнего вида, например, выбор цвета волос, могут оказывать едва уловимое влияние на то, насколько привлекательным и здоровым человек кажется окружающим, говорят исследователи.

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