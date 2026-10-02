Черные дыры "убивают" галактики c помощью мощного "оружия": что ждет Млечный Путь

Исследование дает ответ на давний вопрос о том, почему в некоторых галактиках больше не образуются звезды.

Ученые выяснили, каким образом струи сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре галактик делаю последних "мертвыми". Исследование дает ответ на давний вопрос о том, почему в некоторых галактиках больше не образуются звезды. Результаты исследования астрономов опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

В центре всех крупных галактик, включая наш Млечный Путь, находятся сверхмассивные черные дыры. Некоторые из них активно поглощают окружающую материю, некоторые являются более спокойными и не такими активными. Также все крупные галактик окружены окологалактической средой – это огромное облако из газа пыли, которые служат сырьем для создания новых звезд. Горячий газ перемещается внутрь галактики, остывает, сжимается под действием гравитации, становится очень плотным и в результате появляются новые звезды.

Но со временем нечто мешает этому газу остывать и сжиматься, а также может вообще блокировать поступление газа внутрь галактики. Таким образом эта сила "убивает" галактику, и она становится "мертвой", ведь у нее не происходит процесс звездообразования. Новое исследование дает ответ на давний вопрос, который касается того, как сверхмассивные черные дыры влияют на свои галактики, их звезды, да и вообще жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Ученые выяснили, что плазменные струи активных сверхмассивных черных дыр распространяются далеко за пределы центров галактик и даже далек за пределы самих галактик. И это "убивает" галактики, ведь мешает образованию новых звезд, а значит рост галактики прекращается.

К такому выводу ученые пришли по результатам изучения сотен крупных галактик с активными сверхмассивным черными дырами в центре. Струи черных дыр воздействуют на газ вокруг галактик неравномерно, затрагивая определенные участки. Наиболее сильное влияние наблюдалось вблизи внешних границ галактик, где плазменные струи впервые сталкиваются с окологалактической средой, а также на внешней границе этой среды. По словам ученых, струи черных дыр разрушают газ, необходимый для образования новых звезд даже на огромном расстоянии от центров галактик.

Напоминаем, что сверхмассивные черные дыры обладают массой, в миллионы или миллиарды раз превышающей массу Солнца, но их размер сравним с размером Солнечной системы. И все по сравнению с размером крупных галактик, в которых находится до 100 миллиардов звезд, эти космические монстры кажутся небольшими. Поэтому астрономы с удивлением отмечают, что относительно небольшие объекты оказывают такое губительное влияние на настоящих космических гигантов.

Стоит отметить, что в центре нашей галактики находится спокойная сверхмассивная черная дыра, потому Млечный Путь продолжает свой рост, пусть и медленными темпами. Считается, что через несколько миллиардов лет произойдет огромный всплеск звездообразования, когда Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. В результате начнется объединение галактик.

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