Чорні діри "знищують" галактики за допомогою потужної "зброї": що чекає на Чумацький Шлях

Дослідження дає відповідь на давнє питання про те, чому в деяких галактиках більше не утворюються зірки.

Вчені з'ясували, яким чином струмені надмасивних чорних дір, що знаходяться в центрі галактик, роблять останні "мертвими". Дослідження дає відповідь на давнє питання про те, чому в деяких галактиках більше не утворюються зірки. Результати дослідження астрономів опубліковані в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У центрі всіх великих галактик, включаючи наш Чумацький Шлях, знаходяться надмасивні чорні діри. Деякі з них активно поглинають навколишню матерію, інші — більш спокійні й не такі активні. Також усі великі галактики оточені навколишнім середовищем — це величезна хмара газу та пилу, які слугують сировиною для утворення нових зірок. Гарячий газ переміщується всередину галактики, охолоджується, стискається під дією гравітації, стає дуже щільним, і в результаті з’являються нові зірки.

Але з часом щось заважає цьому газу охолоджуватися й стискатися, а також може взагалі блокувати надходження газу всередину галактики. Таким чином ця сила "вбиває" галактику, і вона стає "мертвою", адже в ній не відбувається процес зореутворення. Нове дослідження дає відповідь на давнє питання, яке стосується того, як надмасивні чорні діри впливають на свої галактики, їхні зірки, та й взагалі на життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Надмасивна чорна діра "Стрілець А*" у центрі Чумацького Шляху Фото: EHT Collaboration

Вчені з’ясували, що плазмові струмені активних надмасивних чорних дір поширюються далеко за межі центрів галактик і навіть далеко за межі самих галактик. І це "вбиває" галактики, адже заважає утворенню нових зірок, а отже, зростання галактики припиняється.

До такого висновку вчені дійшли за результатами дослідження сотень великих галактик з активними надмасивними чорними дірами в центрі. Струмені чорних дір впливають на газ навколо галактик нерівномірно, зачіпаючи певні ділянки. Найсильніший вплив спостерігався поблизу зовнішніх меж галактик, де плазмові струмені вперше стикаються з навколишнім середовищем галактики, а також на зовнішній межі цього середовища. За словами вчених, струмені чорних дір руйнують газ, необхідний для утворення нових зірок, навіть на величезній відстані від центрів галактик.

Нагадуємо, що надмасивні чорні діри мають масу, яка в мільйони або мільярди разів перевищує масу Сонця, але їхні розміри можна порівняти з розмірами Сонячної системи. І все ж, порівняно з розмірами великих галактик, у яких міститься до 100 мільярдів зірок, ці космічні монстри здаються невеликими. Тому астрономи з подивом відзначають, що відносно невеликі об’єкти чинять такий згубний вплив на справжніх космічних гігантів.

Варто зазначити, що в центрі нашої галактики знаходиться спокійна надмасивна чорна діра, тому Чумацький Шлях продовжує зростати, хоч і повільними темпами. Вважається, що через кілька мільярдів років відбудеться величезний сплеск зореутворення, коли Чумацький Шлях зіткнеться з галактикою Андромеди. У результаті почнеться об’єднання галактик.

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