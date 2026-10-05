Вода на Луне ведет себя иначе, чем на Земле: открытие критически важно для базы NASA

Поверхностное натяжение замедляет движение воды в условиях лунной гравитации. Вода течет не так свободно, как на Земле.

В начале следующего десятилетия должна начать свою работу база NASA на Луне, где будут длительное время жить астронавты. Выращивание растений на спутнике Земли является важным условием для поддержания жизни астронавтов. Растения могут обеспечивать людей пищей и кислородом, а также участвовать в очистке воды и переработке отходов. Поэтому ученые хотели выяснить как ведет себя вода в условиях лунной гравитации, которая составляет 1/6 земной, и как это влияет на процесс полива растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Microgravity Science and Technology, пишет Phys.

Ученые представили результаты эксперимента, который проводился на борту капсулы New Shepard компании Blue Origin, запущенной в космос в прошлом году. Полет длился всего 10 минут, а в течение 2 минут на борту капсулы за счет ее вращения существовала лунная гравитация. Для эксперимента использовались чистая вода, 30-процентный раствор глицерина и солевой раствор. Эксперимент должен был показать, жидкость ведет себя в условиях низкой гравитации Луны.

Поверхностное натяжение — это физическое свойство жидкости, которое заставляет ее поверхность сжиматься до минимальной площади, создавая эффект упругой пленки. Благодаря этому свойству капли воды стремятся принять сферическую форму, а некоторые насекомые могут ходить по воде.

В начале следующего десятилетия должна начать свою работу база NASA на Луне, где будут длительное время жить астронавты Фото: NASA

Выяснилось, что в условиях лунной гравитации поверхностное натяжение замедляет движение воды. Она не может течь так же свободно, как на Земле. По словам ученых, поэтому придется проектировать новые системы полива растений, чтобы они нормально работали на Луне.

Понимание особенностей движения воды на поверхности Луны важно для выживания растений, поскольку неравномерный полив может ограничить доступ кислорода и замедлить рост.

Лунная почва состоит из мельчайшей пыли и обломков горных пород, из-за чего она плохо впитывает воду. Сочетание более медленного движения воды и низкой впитывающей способности лунной почвы создает серьезную проблему для выращивания растений, говорят ученые.

Но они обнаружили, что раствор глицерина способствует лучшему движению воды. Также исследование открывает возможности для изучения того, какие добавки могут улучшить впитывание воды растениями в лунной почве.

Теперь ученые хотят проверить результаты эксперимента в реальных условиях на Луне.

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