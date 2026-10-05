Ейнштейн мав рацію: вчені виявили найщільніші зірки з найменшою масою

Система PSR J1856–0039, що складається з двох нейтронних зірок, є рекордсменом серед усіх відомих подібних астрономічних об’єктів.

Астрофізики використали найбільший у світі сферичний радіотелескоп FAST (діаметр 500 метрів) для дослідження системи PSR J1856–0039, виявленої у 2020 році. Виявилося, що дві нейтронні зірки, які входять до її складу, мають найменшу сумарну масу серед усіх відомих подібних систем. Результати дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

Нейтронні зірки — це найщільніші зірки у Всесвіті. Сфера діаметром приблизно 20 кілометрів містить речовину, маса якої перевищує масу Сонця. Діаметр нашої зірки — майже 1,4 мільйона кілометрів. Нейтронні зірки утворюються після того, як звичайні масивні зірки вмирають і вибухають як наднові.

Нейтронні зірки — це найщільніші зірки у Всесвіті. Сфера діаметром приблизно 20 кілометрів містить речовину, маса якої перевищує масу Сонця. Ілюстрація Фото: ESA

Один із видів нейтронних зірок — пульсари — випромінюють радіохвилі з постійною періодичністю. Система PSR J1856–0039 складається з двох пульсарів, які обертаються один навколо одного і мають майже рекордний орбітальний період — усього 2,36 земних годин. Це другий найкоротший орбітальний період серед усіх відомих систем із двох нейтронних зірок.

Система PSR J1856−0039 відрізняється не лише орбітальним періодом своїх зірок, а й демонструє явища, передбачені загальною теорією відносності Ейнштейна. Тому астрофізики за допомогою цієї системи можуть перевірити цю теорію.

Радіотелескоп FAST розташований у Китаї Фото: BBC

Згідно із загальною теорією відносності, нейтронні зірки, що обертаються одна навколо одної, мають створювати гравітаційні хвилі — пульсації у тканині простору-часу. Втрата енергії внаслідок цього процесу має призводити до поступового зближення зірок і скорочення їхнього орбітального періоду. Саме це й спостерігали вчені, що підтверджує передбачення теорії відносності.

Також з’ясувалося, що нейтронні зірки в системі PSR J1856−0039 мають найменшу сумарну масу серед усіх відомих подібних систем. Астрофізики також з’ясували, що дві нейтронні зірки неминуче зіткнуться й злиються. У результаті утвориться більш масивна нейтронна зірка. Це відбудеться приблизно через 82 мільйони років.

Результати дослідження мають важливе значення для кращого розуміння дивної фізики нейтронних зірок, еволюції подібних подвійних систем, а також надщільних станів речовини.

Інші новини науки